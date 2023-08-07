Правительство углубляет прощение региональных долгов перед инвесторами

С фокусом на инвестиции в региональные экономики, правительство продолжает усиливать механизм списания долгов. Новое постановление №1280, принятое Белым домом 4 августа, расширяет возможности списания региональных долгов даже на стадии инвестиционных проектов. Теперь даже нереализованные инвестиционные инициативы могут быть включены в механизм прощения долгов регионов.

Суть корректировок заключается в возможности списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021–2022 годах. При этом объем поддержки, которую готово предоставить правительство, остается пока неопределенным. Данный шаг направлен на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты и стимулирование развития приоритетных инвестпроектов, таких как сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и жилищное строительство.

Аналитики также отмечают, что эти корректировки имеют стратегическое значение в условиях текущей политической ситуации. Время военной операции РФ на Украине способствовало увеличению долгов субъектов РФ. Политика Министерства финансов по смягчению условий списания долгов для регионов вполне обоснована исходя из стремления обеспечить стабильность бюджетов на среднесрочную перспективу.

Стоит также отметить, что, несмотря на впечатляющий номинальный рост долгов, который составил 12,6% (314 млрд рублей) в 2022 году и дополнительные почти 9% (238 млрд рублей) с начала 2023 года, действительные масштабы нагрузки сохраняются в зависимости от контекста. Важно подчеркнуть, что в 2022 году центр помог регионам справиться с обязательствами по облигациям и банковским кредитам, однако процесс замещения коммерческого долга бюджетным несет определенную плоть замедлений.

Однако, согласно анализу Министерства экономики, ожидается, что внесенные изменения помогут устранить часть нагрузки с региональных бюджетов и направить дополнительные ресурсы на поддержку стратегически важных инвестиционных программ.