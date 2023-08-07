В Иркутске начали увольнять бюджетников, которые присвоили себе подарки, символически врученные им властями

В Иркутске начали увольнять сотрудников бюджетного сектора, который присвоили себе подарки, врученные им местными чиновниками в честь 8 марта. Власти проявили терпение и почти полгода прождали возвращения реквизита, однако воззвать к совести удалось немногих.

Напомним, в Международный женский день на торжественном мероприятии на площади Ленина губернатор, мэр, главы районов и их подручные вручили учителям, врачам и социальным работникам 12 электросамокатов, 4 микроволновых печи и подарочные продуктовые наборы. Все присутствующие были предупреждены, что подарки (помимо продуктовых наборов) носят символический характер, и после окончания торжественной части их надо вернуть – так же, как и костюмы, выданные специально для встречи. Однако день закончился, а хозотдел аппарата правительства так и не увидел двух самокатов, одной микроволновой печи и сразу четырёх пар костюмов.

Несмотря на неоднократные воззвания и даже лишения премий, за прошедшие пять месяцев злоумышленники вернули только два костюма, и то с нарушением товарного вида и с частично сорванными бирками. Местные власти впоследствии заявили, что решили «проявить милосердие» и не обращаться в полицию, но кадровые решения не заставили себя ждать – 1 сентября далеко не все учителя-воры вернутся на работу.

– Если такие люди работают с детьми, чему они могут их научить? Как воровать? – говорит источник в местном правительстве. – Сейчас из этого раздувают историю, выставляют чиновников в неприглядном свете – мол, поскупились. Но никто не говорит, что те же продуктовые наборы действительно вручались безвозмездно, а там и шпроты, и конфеты шоколадные были. Больше такого, разумеется, не будет. Если не хотят по-хорошему, пусть попробуют за зарплату всё это покупать.

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