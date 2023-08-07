 

В Иркутске начали увольнять бюджетников, которые присвоили себе подарки, символически врученные им властями

07.08.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Иркутске начали увольнять сотрудников бюджетного сектора, который присвоили себе подарки, врученные им местными чиновниками в честь 8 марта. Власти проявили терпение и почти полгода прождали возвращения реквизита, однако воззвать к совести удалось немногих.

Напомним, в Международный женский день на торжественном мероприятии на площади Ленина губернатор, мэр, главы районов и их подручные вручили учителям, врачам и социальным работникам 12 электросамокатов, 4 микроволновых печи и подарочные продуктовые наборы. Все присутствующие были предупреждены, что подарки (помимо продуктовых наборов) носят символический характер, и после окончания торжественной части их надо вернуть – так же, как и костюмы, выданные специально для встречи. Однако день закончился, а хозотдел аппарата правительства так и не увидел двух самокатов, одной микроволновой печи и сразу четырёх пар костюмов.

Несмотря на неоднократные воззвания и даже лишения премий, за прошедшие пять месяцев злоумышленники вернули только два костюма, и то с нарушением товарного вида и с частично сорванными бирками. Местные власти впоследствии заявили, что решили «проявить милосердие» и не обращаться в полицию, но кадровые решения не заставили себя ждать – 1 сентября далеко не все учителя-воры вернутся на работу.

– Если такие люди работают с детьми, чему они могут их научить? Как воровать? – говорит источник в местном правительстве. – Сейчас из этого раздувают историю, выставляют чиновников в неприглядном свете – мол, поскупились. Но никто не говорит, что те же продуктовые наборы действительно вручались безвозмездно, а там и шпроты, и конфеты шоколадные были. Больше такого, разумеется, не будет. Если не хотят по-хорошему, пусть попробуют за зарплату всё это покупать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Эффективные способы улучшить качество сна и избежать беспокойств ночью

07.08 / Правительство углубляет прощение региональных долгов перед инвесторами

07.08 / Годзилла, помоги!

07.08 / США передавали «внеземные технологии» другим странам

07.08 / Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по Чонгарскому мосту

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Ультиматум Нигеру истекает

07.08 / Арбузы или дыни: что полезнее?

07.08 / Закон о рисовых зернышках и репрессии против котов

06.08 / Мнение: Но более учил ты умирать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика