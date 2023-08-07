 

Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке

07.08.2023, 9:10, Новости дня
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Стало известно имя победительницы “Миссис Россия — 2023”. Ей стала уроженка Ростова-на-Дону с четыремя высшими образованиями. Первое место в финале конкурса красоты заняла Жанна Специальная, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Красавице 32 года, она молодая мама после декрета. Южанка завоевала титул по решению членов жюри, в которое вошел знаменитый певец Юрий Антонов.

Исполнитель хита “Как прекрасен этот мир” вместе с командой судил 33 замужних участницы проекта по различным критериям. Согласно правилам конкурса, в претендентки на звание лучшей метили только женщины в браке, которые имеют хотя бы одного ребенка.

Юрий Антонов — не единственный артист, которому пришлось выбирать самую-самую. Также в жюри присутствовал актер Алексей Куличков, сообщает “Царьград”.

Победительница получила в награду общественное признание, статуэтку и путевку за границу. Как призналась сама Жанна, она испытала массу ярких эмоций и приобрела множество подруг.

RT отмечает, что это был конкурс всероссийского масштаба. В нем ежегодно соревнуются женщины из разных регионов страны. В целом, Юрий Антонов получил приятный и необычный опыт, ведь ему посчатливилось наблюдать за целой толпой зрелых красоток, каждая из которых хотела ему понравиться.


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