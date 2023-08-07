Годзилла, помоги!

Япония запретила экспортировать в Россию машины с объемом двигателя от 1,9 литра, гибриды и электрокары. Санкции вводятся с 9 августа.

Владивосток. В тумане, скрывающем пилоны Золотого моста и центр города, из морской пучины встает Годзилла. Редкие прохожие даже не обращают на кайдзю внимания, а монстр аккуратно выплевывает из пасти на берег машину, похожую очертаниями на старенькую «Тойоту-Краун» и медленно уходит в сторону Японии. 30-секундный ролик, над которым уже неделю смеются автовладельцы-дальневосточники, жизнеутверждающе заканчивается словами: «Мы все равно найдем способ гонять тачки из Японии». И найдут. Но с каждым разом поводов для оптимизма все меньше.

…С учетом любимых на Дальнем Востоке моделей вроде Toyota Prius и Aqua, Honda Insight и Vesel (гибриды), Toyota Land Cruiser Prado и Rav-4, Nissan X-Trail и Qashqai, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Delica, Subaru Forester и XV (и другие внедорожники разного класса с двигателями свыше двух литров) с дорог здесь постепенно уйдет больше половины авто. Пользователи массово снимают объявления с сайтов — «еще побегает». Цены растут. Автодилеры и перевозчики сейчас ищут, конечно, обходные пути — но пока все выглядит слишком дорогим удовольствием. Под ударом крупнейший авторынок страны — «Зеленый угол» (он еще от новостей про утильсбор не оправился, ведь там торгуют перепродавцы, и как им безболезненно обойти российские законы, тоже пока неясно).

Но есть надежда, что Токио «опомнится», ведь Россия, в основном Дальний Восток, только в прошлом году принесла Японии 1,8 млрд долларов (250 млрд иен), скупая бэушные и новые машины. Как отмечает газета Youmiuri, со ссылкой на торговую статистику Министерства финансов, в Россию в прошлом году вывезено около 200 тысяч подержанных автомобилей. «Из-за ужесточения правил стоимость экспорта, как ожидается, сократится примерно до 100 млрд иен», — пишет издание.



И найдут. Но с каждым разом поводов для оптимизма все меньше. Скриншот рекламного ролика

Гибридов продают меньше, но дороже

Как сообщает пресс-служба автомобильного портала «Дром», в июле на 32% сократилось число объявлений о продаже гибридов с пробегом, без пробега по РФ — практически на 27%. Оно начало уменьшаться еще после новостей про утильсбор в первой половине июля.

Цены поползли вверх. К 17 июля средняя стоимость гибридного авто без пробега по РФ составляла 1 753 000 рублей, что на 3% больше, чем в начале месяца. К 31 июля рост составил уже 16%. Подорожали и гибриды с пробегом, хотя и не так значительно — на 9%, сообщили специалисты. По словам аналитиков «Дрома», средняя цена гибридных автомобилей выросла больше, чем медианная. Это говорит об увеличении количества авто с нестандартно высокими ценами.

Из гибридов популярнее всего, судя просто по приморским дорогам, — Prius и Aqua. Они очень экономичные, надежные и вполне комфортные. На таких машинах ездит львиная доля таксистов.

Так вот, Toyota Prius с пробегом по РФ почему-то выросла в цене сильнее, чем такая же Toyota Aqua (в среднем на 6%), а без пробега по РФ сильнее выросли в цене Toyota Aqua (почти на 18%). Вообще критерий «пробег по России» крайне важен: считается, что в Японии дороги очень хорошие, и наш километр идет чуть ли не за три у них.

«В целом, в 80% объявлений о продаже «беспробежных» гибридов, размещенных на «Дроме», цены изменились в большую сторону. Также выросла стоимость в более чем 40% объявлений о продаже гибридов с пробегом», — отметили аналитики портала.

Кроме того, в июле на 32,5% вырос спрос на подержанные «японки» без пробега по РФ по сравнению с июнем. Происходило это на фоне новостей о повышении утилизационного сбора и ограничения экспорта из Японии.

По словам аналитика «Дрома» Сергея Лагурева, спрос на японские «беспробежки» начал расти с 6 июля. В июне продажи на Дальнем Востоке и в Сибири составляли от 600 до 800 единиц в день — в июле объем увеличился до 1000. Вскоре после новостей об ограничении экспорта автомобилей из Японии продажи взлетели до 1200 в день. Средняя стоимость автомобиля выросла с 1,4–1,5 до 1,6 миллиона рублей.

«Всплеск интереса был не столь продолжительным. Возможно, по-настоящему интересные предложения быстро закончились, остались не самые ликвидные автомобили», — комментирует Сергей Лагурев.

Обходных путей нет

Мы позвонили в три компании, занимающиеся поставками аукционных машин из Японии, а также Кореи и Китая. Везде говорят: обходные пути поискать можно (и их будут искать, конечно), но встать это конечному покупателю может в копеечку. А вот насчет «замен» мнения разнятся. Кто-то говорит, что Китай и Корея — вполне себе альтернатива, другие сомневаются.

По словам собеседника из компании Worldcar, под санкции попадает процентов 10–15 всего объема автомобилей, которые покупают их клиенты. Есть альтернатива: всегда можно взять обычную машину вместо гибрида, например. Да, отпали популярные кроссоверы, но вместо них можно подобрать леворульного «одноклассника». Причем люди выбирают и корейские машины, и китайские.

— Будут ли какие-то обходные пути? Да, будут. Когда будут? Пока неясно. Сколько все это будет стоить, сколько это будет по времени — пока ответов нет. Но в любом случае какие-то маршруты логистические будут прорабатываться. Мир огромный, и привезти машину можно — единственный вопрос состоит в надежности такой схемы во времени и в деньгах. Будет ли это целесообразно? Автомобиль можно хоть вокруг всего света отправить, просто нужен ли он кому-нибудь будет за такие деньги? — рассуждает представитель компании Worldcar Максим. — На наш взгляд, пока стоит обратить внимание на те машины, которые можно привозить — и не только из Японии. Мы возим автомобили из всех стран, откуда можно. И есть везде какие-то замены, альтернативы.

А вот у компании «Джапан транзит» статистика другая: около 60–70% авто теперь попадают под санкции.

И снова советуют приглядеться к «альтернативам» на рынке Японии (допустим, такая же марка, но не гибрид, или с двигателем поменьше). Или поискать в Китае и Корее.

— В Китае сейчас продаются практически все японские автомобили, но на левом руле, — рассказывает старший менеджер отдела продаж «Джапан транзит» Александр. — Цена, конечно, выше немножко (левый руль всегда дороже). Кто-то согласился, кто-то отказался и ищет авто в наличии в России. Везут люди в большей степени гибриды, потом уже кроссоверы, у которых объем больше двух литров. И на данный момент обходных путей нет. Скорее всего, будут, но, естественно, через параллельный импорт стоить это все будет дороже.

Естественно, значительная часть статьи доходов аукционных домов состояла в сбыте авто в Россию. И цены на автомобили, попавшие под санкции, в Японии сейчас стали ниже намного. Возможно, сейчас японцы поймут, что они зря отказались от нас, и что-нибудь придумают. А цены на несанкционные машины растут — уже процентов на 15–20 поднялись.

Цены не радуют

А вот в компании «Акира Авто», напротив, Китай и Корею как полноценную альтернативу Японии рассматривать не берутся, хотя из всего объема продаваемых компанией машин под санкции попадает примерно половина. То есть «аналоги» в соседних странах есть, конечно, но вот цены не радуют.

— Китай и Корея предлагают нам автомобили более премиального сегмента. Есть недорогие машины, да, но аналогичных японским по той же цене не будет, — отмечает руководитель «Акира Авто» Максим. — На аукционе делают цены покупатели, многое зависит от курса рубля.

Корею заказывали, помню, в 2014–2015 годах, а потом она стала неинтересной — салоны завозили продукцию, Япония шла нормально. В 2022 году на фоне высокого курса рубля Япония поперла просто сумасшедшими темпами. А сейчас Корея идет по накатанной, хоть и не такими объемами. Но там все-таки дорогие машины. То же самое Китай. Что собой представляет китайская «бэушка», я не знаю. Никто не эксплуатировал три-четыре года китайские машины. Хотя, говорят, есть Haval, которые проездили 300 тысяч километров….

По данным агентства «АВТОСТАТ», к середине 2021 года в РФ на учете стояло около 4 млн единиц праворульной техники, это 7,6% от общего количества транспортных средств. Большая часть всего этого приходится, конечно, на восток России. И даже сейчас на запад идут китайские и корейские машины, а японские в основном остаются.

Логистика сломалась

Как отмечает Максим из «Акира Авто», помимо прочего, ломаются логистические цепочки.

— В последнее время подорожали автовозы. Раньше они шли в Иркутск с Дальнего Востока и там оставляли машины. А на Иркутск, в свою очередь, с запада выходили автовозы, полные салонных машин. И вот последние оставались где-нибудь в середине России, а из Иркутска водители забирали то, что с Дальнего Востока стояло на перегрузки. А когда санкции ввели, салоны загнулись. И перевозчикам с запада в Иркутск пустыми ехать смысла нет.

Ценники в два раза взлетели, их, конечно, никто не поддержал по таким ценам. И получилось, что в Иркутске огромное количество машин просто застряло — они их туда свезли, а дальше их везти оказалось некому. И у кого были прямые рейсы на Москву, просто вывозили машины с горем пополам — некоторые покупатели по четыре месяца ждали, некоторые сами приезжали забирали.

Сейчас автовозы с запада — из Иркутска или вообще из Москвы — пустые идут, на восьмиместной фуре везут по два автомобиля: какой-нибудь «Патриот» и еще что-нибудь. Или стройматериалы везут. Кто во что горазд.

Напомним, Япония уже вводила связанные с экспортом машин санкции против России, запретив продавать авто дороже 6 млн иен. Не очень-то успешно: праворукие Land Cruiser 200 как стояли на продаже, так и стоят. Значит, везут.

Сейчас, правда, уже ходят слухи, что контейнеры, которые направлялись в Россию через третьи страны, уже развернули обратно в Японию. Пока это лишь слухи, но ведь в случае с санкциями США — американцы следили внимательно. Надо было ставить авто в Корее на учет, платить пошлину и лишь потом везти в Россию. Но это очень дорого выходило. А с другой стороны — обходные пути сейчас, скорее, нужны перевозчикам. Это же они ходят пустые…

— У них сейчас наступит страшенный коллапс, потому что половину машин уже забрали по поставке, — считает Максим. — Плюс к тому, если подтвердится повышение утильсбора, «зеленка» (крупнейший в стране рынок подержанных авто «Зеленый угол». — В. Ф.) вымрет. Или машины тысяч на 500 дороже станут. Через нас люди смогут привезти машину на 300–400 тысяч рублей дешевле, а на «зеленке» еще 150–200 тысяч накинуть надо сверху, а то и 500 на дорогие. Если загнется «зеленка», то к нам народ пойдет под заказ работать. Возможно, станет больше заказов. Если упадет курс евро, тоже попрут заказы.

А как вернуть деньги?

Если машина оплачена, а погрузить на пароход ее не успевают, то возврат денег фактически зависит от того, как составлен договор. В какой момент машина становится собственностью покупателя? После оплаты инвойса? Тогда это полностью проблемы человека. Или после оплаты госпошлины или вообще всех расходов (включая таможенные платежи)? Тогда другой вопрос, включается Закон о правах потребителей, и компания должна вернуть деньги. А вот вернет ли и в какие сроки — большой вопрос.

В «Джапан транзит» говорят, что в их компании есть только один клиент, чей автомобиль, гибридная Toyota Crown, рискует не успеть уйти до начала санкций (в месяц же только через эту фирму приходит по 60–100 праворульных машин). Но вообще, конечно, процесс возвращения денег из Японии долгий — месяц, полтора…

— В нашей компании не может быть такого, чтобы оплаченную машину не успели вывезти с территории Японии.

Мы знали про запреты и перестали покупать подсанкционные авто заранее, — говорит представитель Worldcar.

То же самое и у «Акира Авто» — покупатели спокойно ждут своего. Но не везде так. Есть конторы, которые с клиентов вымогают деньги за «ускоренную доставку», например. И те верят! В принципе, если машину уже купили, но вывезти не успели, можно ее даже перевыставить на аукцион в Японии. Но это сложно, долго и в итоге, скорее всего, перепродать придется дешевле.

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

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