 

США передавали «внеземные технологии» другим странам

07.08.2023, 6:46, Разное
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Скандальный офицер разведки США Дэвид Граш сотрясает мир своими утверждениями о наличии у Соединенных Штатов инопланетной технологии и ее передаче другим странам, включая Великобританию.

По его словам, не только США обладает доступом к разбившимся или реконструированным НЛО, но и некоторые технологии могут храниться на «Британской зоне 51» – поместье РАФ-Радлоу.

Перед Конгрессом США Граш заявил, что он беседовал с примерно 40 сотрудниками Управления по разрешению проблем с аномалиями во всех областях [AARP], которые подтвердили наличие инопланетных кораблей на секретной базе правительства США. Он также утверждает, что США поделились этими находками с «альянсом пяти глаз» – разведывательными службами Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

– Феномен UAP определенно не является [исключительно] американской проблемой, – подчеркивает Граш, тем самым обвиняя культуру секретности вокруг НЛО в наследии после Манхэттенского проекта. Это сверхсекретное исследование после Второй мировой войны привело к созданию первого ядерного оружия в мире, и, как отмечает он, это пример того, как правительства стремятся скрывать свои научные достижения от общественности.

– Ящик Пандоры для потенциальной разработки военного оружия и реверс-инжиниринговой деятельности – именно такой характер имеют секретные находки по словам Груша. Страх перед возможными последствиями привел к долгому сокрытию информации о наличии инопланетных технологий.

Для Груша обнародование этой информации стало актом долга перед американским народом и всем мировым сообществом. Его адвокат Чарльз Маккалоу подчеркивает, что такая тайна позволяла правительству действовать без достаточного надзора со стороны Конгресса США.

Теперь все глаза обращены на «Британскую зону 51» – место, которое стало центром исследований НЛО в Великобритании в 1950-х годах. Похоже, что загадочные зоны продолжают привлекать внимание уфологов и прочих исследователей, и многие задаются вопросом, что еще скрывается на нашей планете и какие секреты станут общедоступными в будущем.


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