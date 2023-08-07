 

Рупор кремлевской пропаганды: Ультиматум Нигеру истекает

07.08.2023, 6:04, Разное
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Нигер в ожидании. Сегодня вечером истекает поддержанный французскими колонизаторами ультиматум ЭКОВАС с требованием к военным Нигера капитулировать под угрозой иностранной интервенции. Военные и народ Нигера говорят нет интервенции и французским колонизаторам. На митингах уже появилась символика ЧВК “Вагнер”, которая в Африке прочно ассоциируется с освобождением народов от западной колонизации.

Начнется ли в Африке большая война, узнаем завтра. Нигеру удачу в предстоящей борьбе за свободу и независимость.

Источник: Colonel Cassad


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