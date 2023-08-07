 

Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи

07.08.2023, 4:16, Новости дня
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Но как же вернуть вещи, если вы их все-таки оставили в вагоне поезда или электрички? Раньше это было большой проблемой. Вернуть утерянные дорогие сердцу предметы было практически невозможно. Надежда была лишь на неравнодушных соседей по купе…

Теперь же шансы найти забытые вещи намного выше. Самое простое, если вы оставили что-то в купе поезда дальнего следования. В этом случае можно воспользоваться сервисом РЖД, где нужно заполнить форму и указать “приметы” утерянной вещи. Через какое-то время вы получите фото “потеряшки” на почту, и если это та самая, то ее можно забрать. А если вещь не ваша, поиски продолжатся.

В случае, если вы поняли, что забыли сумку в купе сразу после выхода, но поезд уже уехал, необходимо обратиться к дежурному по станции или в справочную службу. На следующую станцию отправят телеграмму, вашу вещь найдут и передадут начальнику поезда или машинисту. Забрать такую “потеряшку” можно будет из бюро находок.

Если вы забыли что-то на перроне и сели в поезд, нужно сразу же сообщить о случившемся проводнику. Правда, есть вероятность, что пропажа станет заметна не сразу. В этом случае лучше сразу идти в бюро находок вокзала. Там все забытые и потерянные вещи хранятся 30 дней. Те же правила действуют для вещей, оставленных в пригородных поездах.


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