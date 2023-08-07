Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по Чонгарскому мосту

Противник после мощных ночных ракетных ударов ВС РФ, ответил ударами по Чонгарскому мосту.

В итоге, проделал дырки в мосту, поврежден один из пролетов + прилегающий газопровод. 1 или 2 ракеты упали рядом.

Ремонт займет некоторое время, движение по поврежденному мосту временно приостановлено, ведутся также работы по восстановлению газоснабжения близлежащего населенника, где пропал газ.

Вроде обошлось без жертв. Мост скорее всего всего к сентябрю или ранее снова запустят. Чтобы полностью его перекрыть аля Антоновский мост, такие удары противнику придется повторять куда чаще, так как HIMARS до моста не достреливают, а стоимость Storm Shadow или SCALP EG около 2,5 млн. долларов штука, при ограниченном кол-ве таких ракет. Главное, отработать процесс заделывания текущих и потенциальных дырок в пролетах.

Само собой, временная приостановка движения по Чонгарскому мосту увеличит время в дороге из Крыма в тот же Мелитополь где-то на 1.5-2 часа.

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