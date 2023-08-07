 

Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по Чонгарскому мосту

07.08.2023, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Противник после мощных ночных ракетных ударов ВС РФ, ответил ударами по Чонгарскому мосту.
В итоге, проделал дырки в мосту, поврежден один из пролетов + прилегающий газопровод. 1 или 2 ракеты упали рядом.
Ремонт займет некоторое время, движение по поврежденному мосту временно приостановлено, ведутся также работы по восстановлению газоснабжения близлежащего населенника, где пропал газ.

Вроде обошлось без жертв. Мост скорее всего всего к сентябрю или ранее снова запустят. Чтобы полностью его перекрыть аля Антоновский мост, такие удары противнику придется повторять куда чаще, так как HIMARS до моста не достреливают, а стоимость Storm Shadow или SCALP EG около 2,5 млн. долларов штука, при ограниченном кол-ве таких ракет. Главное, отработать процесс заделывания текущих и потенциальных дырок в пролетах.

Само собой, временная приостановка движения по Чонгарскому мосту увеличит время в дороге из Крыма в тот же Мелитополь где-то на 1.5-2 часа.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Закон о рисовых зернышках и репрессии против котов

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайская полиция в деле

06.08 / Мнение: Но более учил ты умирать (с)

06.08 / Модная новинка осени-2023: особенности стиля фейрикор и правила составления нарядов

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ценой в 200 млрд. долларов

06.08 / Мнение: Почему цена должна быть справедливой, сокращение работы из-за жары и повышение лимита переводов

06.08 / Зуд в интимной зоне может быть предвестником рака кишечника, предупреждают врачи

06.08 / Микробиом кишечника влияет на заболевания кожи

06.08 / Названы симптомы дефицита витамина B12

06.08 / Мнение: Когда враг «приползёт на коленях»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика