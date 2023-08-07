Арбузы или дыни: что полезнее?

Сезон фруктов и овощей в разгаре, а значит, многие готовы скупить дыни и арбузы в ближайшей палатке. Некоторые вообще переходят практически на монодиету, предпочитая бахчевые на завтрак, обед и ужин. Но возникает вопрос, что же полезнее: дыни или арбузы?

Врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова рассказала, что и то, и другое. По ее словам, бахчевые культуры на 90% состоят из воды. В жаркую погоду дыни и арбузы могут стать альтернативой сладких напитков, которые многие предпочитают воде.

При этом, как отметила специалист, в арбузе воды все-таки больше. Также он выигрывает по калорийности у дыни. Помимо этого, обе культуры содержат в себе необходимые организму витамины А и С, однако не стоит пытаться восполнить их исключительно за счет бахчевых.

“У арбуза, по-моему мнению, плюсов больше, потому что помимо всех перечисленных веществ в его составе есть фолиевая кислота, витамин D, кремний. Фолиевая кислота нужна организму для нервной системы”, – добавила Юлия Сиверцова.