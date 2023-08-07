Закон о рисовых зернышках и репрессии против котов

Что запретили в РФ за последние две недели.



Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Самовыгул собак и котов

Сразу во втором и третьем чтении был принят законопроект о безнадзорных животных, в котором среди прочего запрещается самовыгул домашних животных. Поправки касались ст. 13 Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными».

Ранее был запрет только на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. Теперь запрещено давать свободу питомцам везде, кроме «мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

Все-таки у депутатов какая-то особая нелюбовь к кошкам. Все еще помнят попытку запретить в Санкт-Петербурге «топот котов». А тут как быть: про собачьи площадки мы еще слышали, хотя найти их не так просто, а что сделают для кошек — специальные песочницы?

Торговля алкоголем в супермаркетах

«Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Его авторы надеются, что таким образом можно будет снизить спонтанные покупки алкоголя, когда люди, приходя в супермаркет для того, чтобы купить, например, макароны, покупают заодно и пиво.

Вот что пояснил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Спиртное убивает — и неумеренными дозами, и контрафактом в сомнительных точках, и пьяными драками. Однако очередной «сухой закон» не нужен, достаточно убрать алкоголь из розничных продуктовых магазинов в специализированные, где, кроме спиртного, больше ничего на витринах не будет. Никаких «спонтанных покупок бутылочки» (…)! И вход в такие спецмагазины — в режиме 18+».

Но что-то подсказывает, что инициативу не поддержат — и дело не только в ослаблении существенной статьи доходов, сколько в том, что «синька» — дело политической важности.

Смена пола

Резонансный законопроект о запрете трансгендерного перехода был ожидаемо принят. Наивно было полагать, что депутатов хоть как-то заботит судьба жителей России, не вписывающихся в реестр «традиционных ценностей».

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Вот что написал у себя в телеграм-канале спикер Думы Вячеслав Володин: «Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо».

Таким образом перед трансгендерами и ЛГБТ-сообществом государство возвело глубокоэшелонированную оборону. Страшно другое: чем теперь займутся любители лезть в чужие штаны — онанизмом или супружеской неверностью? Или же вернут традицию вывешивать простыни после первой брачной ночи?

Вывоз риса

Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы сроком до 31 декабря 2023 года. Запрет не распространится на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. По сообщению пресс-службы правительства в телеграме: «Рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок».

Ранее Минсельхоз запрещал экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Впоследствии запрет был продлен до 30 июня 2023 года.

Но народ больше всего волнует гречка — а с ней как?

Депутатам запрещены поездки в зону СВО

Желающие посетить военные части в зоне СВО депутаты Госдумы теперь обязаны согласовать поездку с министром обороны Шойгу или начальником Генштаба Герасимовым. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, военные пожаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне». Вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме министра обороны не содержалось никаких конкретных фамилий.

Ну, это удар в спину — тут же единый день голосования намечается…

Запрет Apple

С 18 июля сотрудникам Минпроса запретили использовать технику Apple в служебных целях. В документе, подписанном и.о. главы ведомства Александром Бугаевым говорится, что с 18 июля нужно исключить использование техники Apple «при производстве, передаче и распространении любым способом информации» при исполнении служебных обязанностей.

Позднее этот же запрет ввели в таможенной службе и Минкульте. Ранее подобные меры были приняты в Минпромторге и ЦИКе. Шумиха началась на фоне заявления ФСБ, что иностранные спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. Ага, особенно ЦРУ интересуют вопросы питания в школах и единый учебник патриотизма — не иначе.

Регистрация на российских сайтах с иностранной почты

Госдума разработала закон, согласно которому на российских сайтах нельзя будет регистрироваться с помощью иностранных сервисов электронной почты.

После вступления закона в силу регистрация будет доступна только через российские е-майлы. Также — по номеру телефона, через портал «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. Например, через ID-номер в «Яндексе» или в «ВКонтакте».

Как прокомментировал инициативу Александр Хинштейн: «Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которую персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками».

Напомните кто-нибудь Хинштейну, сколько раз утекали в открытый доступ данные госуслуг, яндекс-доставки или банков.

Впрочем, к чему — понятно, что основная цель иная: совершенствование «цифрового ГУЛАГа».

О философии запретов

Депутат Госдумы и пропагандист Евгений Попов раскритиковал политиков, которые предлагают запреты как способ решения тех или иных проблем. В качестве примера он привел рост спроса на использование электросамокатов, иронично предложив тем самым «запретить этот вид транспорта, а не развивать соответствующую инфраструктуру». Также он добавил, что «некоторые политики уверены, что запреты — их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, Барби, английский язык и тогда заживем».

Даже как-то странно звучит — см. выше…

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