Мнение: Но более учил ты умирать (с)

Видел тут расчет неких экономистов: они на полном серьезе говорят, что “типичному среднему россиянину” в возрасте примерно 35 лет самая ПРАВИЛЬНАЯ жизненная стратегия в экономическом смысле – это пойти записаться в “добровольцы” в росармию на Украину, повоевать там какое-то время, а потом непременно приехать домой в кожаном завязанном мешке, на торжественные похороны, за что его семья получит даже не 7, а еще больше миллионов – то ли 10, то ли 12, по действующим нормативам. И это будет максимально экономически эффективно – потому что НИКАК ИНАЧЕ этот средний россиянин столько для своей семьи не заработает и не накопит до конца жизни, даже если будет работающим пенсионером. Словом, вывод однозначен: хочешь реально помочь семье – иди подыхай! (выжить – не вариант; если выживешь, да еще не дай бог раненым инвалидом – никакой прибыли, наоборот, будешь потом бог весть сколько времени и сам мучиться, и приносить одни сплошные убытки семье)

Как же так у нас шло “развитие России”, что самой правильной жизненной стратегией оказалось подохнуть на никому не нужной СВО, у которой даже официально нет никаких целей? А вот как – всё тянется еще с брежневских времен. Просто “всё, что вы делаете руками” – никуда не годится. “Учил ты жить для славы, для свободы – но более учил ты умирать”. ЖЖ подкинул старый пост про брежневское время, 2016 года – про то, что очень давно НИЧЕГО не получается.

Брежнев о совке – невероятные откровения

Дивные вещи НАКОНЕЦ-ТО открываются! Вот все говорили “застой, застой”. Действительно, в 70-е годы прошлого века слова человеческого о РЕАЛЬНОМ положении дел было не услышать. Все чувствовали, что в стране происходит что-то не то, что вообще весь этот СССР получился “каким-то не таким”, и дела только хуже с каждым годом – однако вся пресса и все ТВ, естественно, дудели в одну дуду, с партийных пленумов “в народ” пускали отменно скучные и опять же парадные стенограммы, которые были подобны каким-то скучным текстам на старославянском – и это заставляли читать и даже конспектировать, но никто все равно не усваивал, ведь понятно было, что настоящей информации во всем этом – ноль…

И я, помню, тогда еще думал, будучи школьником – что не может же быть, чтобы весь этот собачий бред и “сиськи-масиськи” был единственным содержанием обсуждений! Что где-то, наверно, все-таки эти наши “вожди” что-то ведь обсуждают всерьез, а не на идиотском птичьем языке. Не пересказывают друг другу парадные реляции, а, наверно, затрагивают реал?! Все-таки страна-то была огромная, ею не могли рулить одни клоуны, способные только нести туфту с трибуны.

Но было понятно так же, что нам, простым советским быдланам, послушать реальные обсуждения никто не даст, так как это было бы “идеологически неверно”. Была только надежда, что когда-нибудь потом, лет через 50, МОЖЕТ БЫТЬ, что-то и всплывет…

И ведь всплыло, и даже чуть раньше! Ура! Нашел тут в Сетях дивный отрывок из воспоминаний некоего Черняева, который был, на минуточку, помощником генерального секретаря КПСС Брежнева как раз в те годы. Черняев, как оказалось, вел дневник и записи – и там, конечно, картина “застоя” предстает совсем не такой благостной. У него, кстати, и Брежнев показан не привычным старым маразматиком: еще в начале 70-х Брежнев был вполне себе дееспособен и, в общем, реально руководил всей той махиной Совка. Другое дело, что спасти его было невозможно по известным причинам – но он честно пытался. Вот отрывок:

И снова слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Л. И. Брежневу, пленум ЦК в 1973м.

“60-70 млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу, сделанных из этого металла станков и по их производительности, далеко отстаем от каждой из них.

Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше. Это потому, что от нас она уходит в необработанном элементарно виде.

Договорились с ФРГ построить им на компенсационной основе газопровод, но во время не сделали и нам предъявили иск в 55 тысяч долларов за каждый просроченный день.

На складах скопилось на 2 млрд. рублей неходовых товаров, т.е. таких, от которых отвернулся покупатель. Это почти равно сумме капиталовложений во всю легкую промышленность на остаток пятилетки.

Проект на строительство КАМАЗа был оценен в 1млрд.700 млн. рублей. Теперь выяснилось, что потребуется еще 2,5 млрд., а потом, может быть , и больше. И это при плановом хозяйстве, когда все централизовано в одних руках.

В 1955 году задумали строить в городе Салават завод полированного стекла. Проект был готов к 1962 году. Но в 1961 году англичане предложили нам лицензию на завод с иной, огневой методологией. В 1965 году мы купили у них лицензию, по которой работают уже три завода и дают великолепное стекло. Между тем, салаватский завод продолжал строиться. В 1972 году был закончен, но выяснилось, что установленное оборудование стекло не полирует, а ломает. Все оно было пущено на переплавку. А ответственность за все это до сих пор установить не удалось.

Из одного кубометра древесины мы на три четверти производим продукции меньше, чем в капиталистических странах.

Наши авиа и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.

В Курске построили трикотажную фабрику на иностранном оборудовании для особо дефицитного трикотажа. Но она работает вполовину мощности: не хватает рабочей силы. Оказывается, при проектировании фабрики забыли о жилье.

Огромное количество собранного в этом году зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило.

В миллионах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др. из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи

транспорта.

Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо больше тонн, чем можно было бы.”

(конспект Черняева) (2016)