Модная новинка осени-2023: особенности стиля фейрикор и правила составления нарядов

Стиль фейрикор подойдет для тех, кто хочет чувствовать себя волшебно каждый день. Он черпает вдохновение из сказочных элементов, таких как красивые цветы, пышные зачарованные леса и волшебные животные. Когда дело доходит до создания сказочного наряда, представьте себе, что фея могла бы надеть, чтобы погулять в лесу. Он может быть воздушным, мечтательным, эклектичным, уютным или всем из вышеперечисленного.

Струящиеся ткани, оборки, широкие поля — все это играет роль в создании образа, чтобы быть в моде. Многослойность также придает фейрикору причудливый вид. Ваша версия фейрикора может быть романтичной и девчачьей, с большим количеством розового, оборок и шелковых тканей, или немного безобразной, с темными, глубокими цветами и эстетикой, вдохновленной панком. Что касается цветовой палитры, то здесь преобладают мягкие пастельные тона и более темные землистые оттенки.

Вязаный кардиган с цветочным принтом

Один из способов превратить летний образ в осенний — просто надеть кардиган поверх любимого струящегося платья или юбки. Трикотажные и вязаные ткани имеют такой мягкий и домашний вид, что помогают достичь очаровательной и удобной эстетики. Когда дело доходит до волшебного образа, вы почти никогда не ошибетесь с цветочным узором, особенно со старомодным, вышитым вручную. Такие детали, как фестончатая окантовка и красивые пуговицы, могут сделать кардиган более женственным и сказочным.

Топ с расклешенными рукавами и длинной юбкой

Вне зависимости от сезона юбки являются популярным выбором для нарядов в стиле фейрикор. Когда погода становится холоднее, переходите на более длинные юбки. Юбки миди и макси отлично прикрывают ноги. Они добавляют легкого силуэта и мягких или землистых цветов. Но вы можете одеть юбку так, чтобы она выглядела сказочно. Самый простой способ — это топ с расклешенными рукавами, который придает образу фейрикор богемный и приземленный вид.

Корсет для многослойности

Корсеты распространены в стиле фейрикор, и они являются потрясающей многослойной деталью в любое время года. Корсет подойдет практически ко всему, от тонких летних платьев до уютных топов с длинными рукавами. Он также может придать вашему наряду волшебную атмосферу, когда он выглядывает из-под пальто или куртки. Нейтральный оттенок облегчает сочетание корсета с другими предметами гардероба. Другой вариант — использовать винтажный цветочный узор), который добавит больше интереса по сравнению с вашими однотонными базовыми слоями.

Вязаные гетры

Когда погода становится холоднее, фейрикор становится более уютным. Теплые и землистые цвета — это оттенки, которые следует выбирать, когда вы меняете свой сказочный гардероб с лета на осень. Один из способов добавить тепла любому наряду — надеть сверху вязаные гетры. Они особенно мило смотрятся в сочетании с колготками и юбкой. Выбирайте гетры глубокого землистого цвета, например темно-зеленого или коричневого.

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Длинное струящееся платье

Правильно подобранное изящное платье миди может создать впечатление, что вы только что вернулись после прогулки на лугу. Пышная юбка помогает создать ощущение волшебства, а необычные рукава могут сделать платье еще более романтичным. Есть способ носить такое платье круглый год: темные цвета делают его более подходящим для осени и зимы, и вы всегда можете надеть под него колготки и пальто сверху, чтобы не замерзнуть.

Кардиган и колготки

Стиль фейрикор имеет сильный уклон в сторону юбок и платьев. Кардиганы и колготки — секрет теплого осеннего образа. Они прекрасно сочетаются с разнообразными летними платьями и осенними нарядами. Наденьте кардиган поверх рубашки или платья с воротником и завершите образ носками с оборками и кожаными туфлями.

Платье-комбинация из шелка

Платье-комбинация — еще одна воздушная вещь, которая прекрасно сочетается с летом и осенью. Ищите вариант с кружевными деталями для ультраженственного образа. Поскольку это простая базовая одежда, аксессуары могут превратить этот предмет гардероба из простого в сказочный. Чтобы согреться в осенний период, вы можете надеть облегающий топ с длинными рукавами и толстые колготки. Или добавьте сверху уютный свитер или кардиган.

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Вельветовые брюки

Землистые тона и естественные узоры, волнистые или расклешенные края и уютные ткани, такие как бархат и вельвет, помогут вам создать сказочную эстетику. Вы можете добавить практически любым брюкам уютной или богемной атмосферы.

Бархатная рубашка

Бархат — любимая ткань осени. Он мягкий, уютный и теплый. Выберите верх землистого цвета, коричневого или зеленого оттенка и наденьте такую рубашку из бархата под любимое нейтральное платье. Вы также можете смешивать текстуры, такие как бархат, кружево и шифон, что придает образу больше объема.

Многослойные юбки

Многослойные юбки мгновенно создают сказочную атмосферу. Выберите юбку немного короче для верхнего слоя, чтобы сделать многослойность более заметной.