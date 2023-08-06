 

Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ценой в 200 млрд. долларов

06.08.2023, 22:20, Разное
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Результаты наступления ВСУ в Запорожье ценой в 200 млрд. долларов с 4 июня по 6 августа.
Напомню, что согласно первоначальному плану предполагался прорыв к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску.
По факту. отгрызли лишь часть Времьевского выступа, и то не весь. На Мелитопольском направлении печаль и боль.
На то, чтобы что-то сделать с этим, у ВСУ еще 3-4 недели и оставшиеся резервы, что уже выразилось в воде в бой частей 10-го корпуса стратегического резерва. Впрочем, бригады на "Страйкерах" и "Челленджерах" пока придерживаются, на фоне избиения бригад на "Леопардах" и "Брэдли".

Источник: Colonel Cassad


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