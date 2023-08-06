Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ценой в 200 млрд. долларов

Результаты наступления ВСУ в Запорожье ценой в 200 млрд. долларов с 4 июня по 6 августа.

Напомню, что согласно первоначальному плану предполагался прорыв к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску.

По факту. отгрызли лишь часть Времьевского выступа, и то не весь. На Мелитопольском направлении печаль и боль.

На то, чтобы что-то сделать с этим, у ВСУ еще 3-4 недели и оставшиеся резервы, что уже выразилось в воде в бой частей 10-го корпуса стратегического резерва. Впрочем, бригады на "Страйкерах" и "Челленджерах" пока придерживаются, на фоне избиения бригад на "Леопардах" и "Брэдли".

—