 

“Намучилась”: политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом

06.08.2023, 21:50, Новости дня
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Громкий скандал с участие звезд российской эстрады и пластического хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты. Изначально медика в непрофессионализме обвинила певица Слава. Она оказалась недовольна результатами его медицинского вмешательства. Позже коллегу поддержала Любовь Успенская.

Королева русского шансона не скрывает, что для поддержания красоты обращается за помощью к специалистам. Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по словам певицы, изуродовал ее дело.

Примечательно, что артистка молчала несколько лет и сделала громкое заявление только после того, как против медика выступила певица Слава. Впрочем, за защиту специалиста взялся звездный адвокат Александр Добровинский. И у него, разумеется, свой взгляд на происходящее.

Так или иначе, качеством работы пластического хирурга остался недоволен также молодой, перспективный политик Владислав Тюльпанов. Он лично не обращался к медику, однако рассказал о негативном опыте своих родных.

“У меня родные и близкие делали операции у [Тимура Хайдарова]. Могу сказать, что по результатам, которые я видел лично, и со слов [Любови] Успенской, она очень много намучилась после его операций и результат был плохой”, – подчеркнул Владислав Тюльпанов в интервью “Дни.ру”.

Он заявил о поддержке звезд, отметив, что доверяет их словам. В то же время политик назвал пластического хирурга неплохим человеком, опираясь на личный опыт взаимодействия с ним. “Что касается человеческих факторов, [Тимур Хайдаров] – человек очень хороший”, – заключил собеседник редакции.


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