Мнение: Почему цена должна быть справедливой, сокращение работы из-за жары и повышение лимита переводов

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему цена должна быть справедливой — не выше, но и не ниже. Цитирую из начала поста (ссылка):



Когда речь заходит про друзей, родственников или знакомых, мы часто отступаем от правила справедливой цены. Допустим, если клиент придёт с улицы, то ему выставят за ремонт автомобиля стандартный счёт в 10 тысяч рублей, который позволит автосервису получить умеренную прибыль. А если клиент старый знакомый владельца автосервиса, возможны варианты.



Может быть, клиенту назовут завышенную цену, в 20 тысяч рублей, предполагая, что тот не захочет тратить время, чтобы услышать «второго доктора» в другом сервисе, а наивно доверится своему коварному знакомому.



Может быть, клиенту озвучат ровно те же 10 тысяч рублей, как если бы он пришёл с улицы, и сделают ровно так же, как сделали бы любому другому клиенту — то есть с обычным уровнем качества и в обычный срок.



Может быть, с клиента возьмут 5 тысяч рублей, которые покроют только затраты на покупку запчастей, или вообще сделают всё бесплатно, за счёт фирмы.



Первый вариант (завышенную цену) мы рассматривать не будем: это надувательство, причём довольно глупое, что-то из дикой эпохи прошлых десятилетий, когда многие руководствовались лозунгом «не обманешь — не продашь». Даже если отставить в сторону соображения морали, чего делать не следует, обман знакомых невыгоден даже с примитивно-арифметической точки зрения. Обманутый клиент постоянным станет навряд ли и, следовательно, принесёт меньше денег, чем мог бы принести, если бы владелец сервиса вёл себя адекватно…

2. В Госдуме продолжают работать над тем, чтобы россияне работали поменьше. Вот очередная инициатива от партии ЛДПР (ссылка):



Работодателей могут обязать сократить рабочий день во время жары, но лишь в ряде случаев.

К примеру, если температура в офисе превысит определённую отметку и на это пожалуются сотрудники. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — говорится в законопроекте, с которым ознакомился RT.

Идея здравая, конечно же: условия труда должны быть человеческими. В конце концов, это даже выгодно по деньгам, так как сотрудник с расплавленными от жары мозгами работает хуже. Проблема в том, что кондиционер можно технически воткнуть далеко не в каждое старое здание, особенно если речь идёт про цеха или склады.

3. Россияне в следующем году смогут сэкономить на комиссиях по банковским переводам (ссылка):

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн рублей в месяц. <…>

Согласно закону, банки не смогут ограничивать размер и количество бесплатных операций в пределах ежемесячного лимита в 30 млн руб. При этом уточняется, что нововведение не распространяется на переводы с карты на карту, а также на переводы при личном присутствии в отделении банка.

Переводить средства без комиссии в пределах 30 млн рублей в месяц можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей, отмечал ЦБ.

Изначально предполагалось установить лимит бесплатных переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц. Ко второму чтению сумма была резко увеличена — до 30 млн руб. в месяц. Решение увеличить лимит было принято для того, чтобы дать возможность физлицам без комиссий переводить средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости, заявлял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. <…>

Норма о лимитах в 30 млн руб. вступит в силу через 270 дней.

Это всё продолжение старой истории: ЦБ пытается заставить наши банки начать, наконец, выполнять свою главную функцию, то есть кредитовать бизнес. Вот сейчас, как видите, у банков забрали ещё одну возможность зарабатывать на комиссии с переводов…