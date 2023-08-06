Зуд в интимной зоне может быть предвестником рака кишечника, предупреждают врачи

По словам медицинских специалистов, стойкий зуд в интимной зоне может стать ранним сигналом о возможном раке анального канала или кишечника. Наблюдая за любыми изменениями в стуле и области задницы, вы можете выявить разницу между обычными неприятностями и серьезными проблемами со здоровьем, которые требуют внимания.

«Наиболее распространенным типом рака, вызывающим неприятные симптомы, является рак ануса», – подчеркивает врач-онколог Андрей Воробьев, который дал эксклюзивное интервью МедикФоруму. Он пояснил, что рак анального канала чаще всего связан с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и встречается у людей с повышенным риском заражения инфекциями, передающимися половым путем.

Кроме того, зуд в интимной области может быть связан с раком, расположенным выше в желудочно-кишечном тракте, например, с раком кишечника. В таких случаях зуд может сопровождаться другими симптомами, такими как более частые посещения туалета или приступы диареи.

У пациентов с раком кишечника также может наблюдаться кровь в стуле, что вызывает раздражение кожи в области анального отверстия.

Несмотря на это, не стоит паниковать, ведь зуд на ягодицах не всегда свидетельствует о раке. Это состояние может быть вызвано множеством других доброкачественных причин, таких как геморрой, острицы, анальная трещина, раздражение от острой пищи, повышенное потоотделение в перианальной области или чувствительность к средствам гигиены, например, мылу и гелям для душа.