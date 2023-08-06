 

Микробиом кишечника влияет на заболевания кожи

06.08.2023, 20:46, Разное
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Кишечный микробиом, представляющий собой коллекцию миллионов микробов, населяющих наш кишечный тракт, играет значительную роль для тех, у кого диагностированы аутоиммунные заболевания, включая псориаз. Врач-терапевт Ирина Андреева отмечает, что бактерии выполняют важные функции в кишечнике, поддерживая его барьерные свойства, участвуя в пищеварении и производя необходимые молекулы и витамины, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Оказывается, что в кишечнике находится от 70 до 80 процентов иммунных клеток организма.

Существует понятие “ось кишечник-кожа”, которое предполагает, что состояние кишечника может оказывать существенное влияние на другие части тела, включая кожу. Исследования подтверждают, что здоровый баланс кишечных бактерий необходим для обеспечения оптимального здоровья кожи и поддержания метаболического и иммунного гомеостаза.

Проведенные исследования также указывают на связь между изменениями в микробиоме кишечника и обострением воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема и псориаз. В связи с тем, что псориаз является воспалительным заболеванием, про- и пребиотики могут быть полезны для людей, страдающих этим заболеванием.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на пищевые добавки с живыми бактериями, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника и, соответственно, состояние кожи.

Стоит отметить, что псориаз является сложным кожным заболеванием, и подход к его лечению должен быть индивидуальным, учитывая уникальные триггеры и тяжесть симптомов у каждого пациента.


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