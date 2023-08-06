Названы симптомы дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 может привести к серьезным последствиям для нервной системы и здоровья человека. Медики предупреждают, что если не обращать внимание на первые сигналы, это может привести к необратимому повреждению. Однако симптомы дефицита B12 не всегда очевидны, и одним из необычных проявлений является глоссит – опухший, воспаленный и болезненный язык, который делает принятие пищи, глотание и разговор неприятными и затрудненными.

Согласно словам врача-невролога Александры Алехиной, дефицит витамина B12 может вызвать широкий спектр симптомов, среди которых экстремальная усталость, проблемы со зрением, психиатрические расстройства (депрессия, тревога, плохое настроение), летаргия, потеря аппетита, чувство слабости, головокружение, одышка, головные боли, учащенное сердцебиение, проблемы с координацией и балансом, а также шум в ушах и изменение когнитивных способностей, памяти и суждения.

Поэтому важно учитывать эти признаки и не игнорировать их, чтобы своевременно обратиться за лечением и предотвратить возможное необратимое повреждение нервной системы. Раннее выявление симптомов и проведение соответствующего лечения поможет избежать серьезных последствий для здоровья.