 

Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов

06.08.2023, 20:35, Новости дня
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Нет ничего лучше, чем под вечер, вернувшись с работы, прочитать новости на “Дни.ру” и перейти к просмотру интересных сериалов. Тем более, что впереди россиян ждут громкие премьеры, а также долгожданные сезоны уже полюбившихся картин. Найти ленту по вкусу сможет каждый.

ТОП-3 детективных сериалов августа открывает российский триллер “Замаячный”. Так называется поселок, в котором 11 лет назад от основных событий убили сестру главной героини по имени Екатерина. Теперь она уже в должности следователя пытается распутать старые и новые загадки.

История опиоидной эпидемии в США легла в основу мини-сериала “Обезболивающее”. В шести сериях зрителям расскажут об одной из самых драматичных моментов в американской истории. Создатели картины вдохновились статьями журналистов-расследователей.

Детективная комедия “Убийства в одном здании” хорошо известна широкому зрителю. С 2021 года на экраны вышли два сезона, в августе ожидается продолжение. Это история о трех друзьях, живущих в одном доме и ведущих расследование убийства в формате подкаста, уточняет телеканал “Царьград”.

Кстати, в августе состоится премьера сериала “Как звезды”. Особенно картина порадует фанатов популярной российской актрисы Агаты Муцениеце.


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