Мнение: Когда враг «приползёт на коленях»?

Дмитрий Медведев как гвоздь вколотил. Одним размашистым ударом! В крышку гроба! В котором, правда, не понятно что. То ли вообще любые переговоры о мире на Украине. То ли готовность к этим переговорам. То ли еще что-то…

Дослоно, что написал сегодня Медведев: «…переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».



Отсюда

Когда «враг приползёт на коленях» и приползет ли вообще когда-нибудь, Медведев, видимо, не знает. Но очень похоже, что блогер-миллионник, трудоустроенный зампредом Совбеза России, проностальгировал по временам, когда был трудоустроен президентом России, и всё произнесенное им «отливалось в граните»:

Или я не прав? И Дмитрий Медведев, как минимум догадывается, когда кто-то к кому-то приползет?

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