Мнение: Дефицит урана в мире, Росатом в Намибии и российские АЭС в Африке

1. Прекращение поставок урана из Нигера является проблемой не только для Франции, но и для Запада в целом. Дефицит урана наметился в мире ещё в прошлом году. Хотя у крупнейшего поставщика, Казахстана, дела пока что идут нормально, но поставки-то осуществляются через Россию, и уже, по-видимому, серьёзно осложнены западными санкциями (ссылка):



Британский инвестфонд Yellow Cake, специализирующийся на инвестициях в уран, наблюдает проблемы с цепочками поставок урана, из-за чего некоторые производители вынуждены закупать его на спотовом рынке для выполнения своих обязательств, говорится в отчете фонда за 2022 финансовый год.

В Yellow Cake отмечают, что мировой спрос на уран продолжает расти, в то время как предложение остается ограниченным из-за многолетнего недофинансирования отрасли, проблем с цепочками поставок, роста затрат.

Мир уже потребляет больше урана, чем производит, оценивает рынок фонд.

На ситуацию на рынке также влияет переход западных энергокомпаний к диверсификации поставок и уходу от зависимости от поставок из России, сообщает Интерфакс. Новые долгосрочные контракты заключаются по более высоким ценам и необходимы для увеличения производства топлива, пишет Yellow Cake.

Фонд также указывает на риски поставок урана из Казахстана и Узбекистана (вместе более 50% годового производства), которые исторически осуществляются через порт Санкт-Петербурга. Из-за опасения санкций ряд энергокомпаний обращаются к нероссийским поставщикам.

“Казатомпром” успешно осуществляет поставки урана по альтернативному транскаспийскому маршруту, однако в отношении него сохраняются опасения по поводу стоимости и времени, необходимых для перевозки значительного объема грузов по нему.

2. Росатом поднимает экономику пустынной южноафриканской страны Намибии (ссылка):

«Росатом» запустит завод по добыче урана в Намибии.

Предприятие по добыче урана предполагается запустить в Намибии в 2029 году, инвестиции в него составят полмиллиарда долларов.

“Предполагаемый запуск предприятия – 2029 год, объем инвестиций — до $500 млн, проектная годовая мощность – 3 тыс. тонн”, – говорится в презентации «Росатома».

Будущий завод создаст 600 рабочих мест в регионе, а объем дополнительных налоговых отчислений в бюджет Намибии составит $3,5 млрд за все время разработки месторождения, проект позволит увеличить ВВП Намибии на 1-2% в годовом выражении.

Приятно, Россия находит время и силы помогать развивающимся странам. Ну и уран, конечно же, мы тоже найдём, куда применить.

3. Росатом уже строит АЭС в Египте, а теперь ещё и нацелился на строительство атомных электростанций в других странах Африки (ссылка):

Россия и Эфиопия рассмотрят возможность строительства на территории этой африканской страны атомных электростанций малой или большой мощности, сообщил “Росатом”. Соответствующая дорожная карта была подписана накануне.

Документ определяет конкретные шаги, которые стороны предпримут в 2023-2025 годах по проработке возможности строительства АЭС, а также Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.

Сейчас “Росатом” строит АЭС “Эль Дабаа” в Египте. Это первый проект госкорпорации в Африке.

Возможно, когда-нибудь дело дойдёт до строительства АЭС даже в многострадальном Зимбабве. Почва для этого уже подготовлена (ссылка):

Россия и Зимбабве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписал глава госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, со стороны Зимбабве – министр энергетики страны Сода Жему.

Ранее на этой неделе правительство РФ одобрило предварительные проекты соглашений о сотрудничестве в области использования мирного атома между госкорпорацией “Росатом” и Зимбабве и Бурунди.

Речь о возможном сооружении “энергетических и исследовательских ядерных реакторов”, а также о неэнергетическом использовании атома, например, в медицине и сельском хозяйстве, также о предоставлении услуг в области топливного цикла и об обращении с радиоактивными отходами.

Срок действия предполагаемых соглашений – 10 лет с возможностью дальнейшего продления.

Было бы логично, конечно, построить АЭС ещё и в Нигере, так как там есть уран. Однако для этого надо подождать, пока новая народная власть отобьёт контратаку французских угнетателей и как следует укоренится в стране.