Рупор кремлевской пропаганды: О перспективах “мирного саммита в Джидде”

На фоне шумихи по поводу "мирного саммита в Джидде" хотелось бы отметить, что шансы на успех данного саммита примерно такие же, как и у Минских соглашений.

Куда как более говорящим фактором являютсяя процессы наращивания производства вооружений и боеприпасов в интересах многолетней войны на Украине. Программы финансирования войны со стороны США расчитаны до 2026-2027 года. Из этого и надо исходить, занимаясь укреплением вооруженных сил, наращиванием группировки в зоне СВО и увеличивания выпуск оборонной продукции. Хочешь мира – готовься к войне. В нашем случае, к войне длительной, как это было в Сирии, только на максималках.

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