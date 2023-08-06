Мнение: О неожиданной руке помощи… Путина избавили от позора?

Не думал, что когда-нибудь это скажу в теперешней обстановке, но… Против правды не попрёшь. Так что — спасибо, дорогие «небратья»! Вы сами, по собственной доброй воле вложили российскому президенту Владимиру Путину прямо в руки такое количество аргументов в подтверждение его правоты, что и нарочно не придумаешь. Задача почти невыполнимая, но вы — не подкачали. Справились!

Мо-лод-цы!

Мы в России, честно говоря, заволновались после недавнего разговора Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Дескать, снова хитрый турок втянет доверчивого президента в «позорную» зерновую сделку, из которой #Россия в очередной раз вышла, но как бы «понарошку». И ущерб — репутационный, финансовый, политический — будет намного больше, чем в прошлый раз.

Но вы и ваши ВСУ, ГУР МОУ, СБУ — молодцы. Всё сделали правильно. Удары по российским портам, атака в нарушение всех международных конвенций по судоходству на гражданский танкер в Керченском проливе, то есть с большой долей вероятности — в территориальных водах РФ, которые были таковыми даже до 2014 года.

И, наконец, ваши официальные заявления о «военной угрозе» в портах Новороссийска, Геленджика и Сочи… Браво!

Всё это настолько прочно и надёжно хоронит «зерновую сделку», прежде всего, в глазах судовладельцев и международных страховщиков, что даже если бы доверчивый Владимир #Путин и захотел в неё вернуться на условиях новых обещаний «порадеть» за РСХБ и российских азотных королей, у него ничего не вышло бы практически. Ну и заодно — вы ударили по нефтяному экспорту Казахстана, старавшегося до сих пор соблюдать относительный «нейтралитет». Подложили свинью своему главному спонсору #США: только нового роста нефтяных цен и не хватало сейчас Америке до полного веера проблем с экономикой и политикой.

В общем, русские люди аплодируют вам стоя.

Ещё что-нибудь в том же духе удумаете, чтобы уж окончательно добить не только «договорняки», но даже и надежды на них? Чтобы уж до самого последнего купленного с потрохами «российского» олигарха и чиновника дошло, что и ему тоже — пощады не будет?

Не подведёте?

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