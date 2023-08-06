На саммите в Джидде предложили вернуть Украину в границы 1989 года

Независимая

Украина должна располагаться в тех же границах, которые это государство имело в

1989 году – с таким заявлением выступили по итогам саммита в Джидде принц Мухаммед

бен Салман Аль Сауд и представитель КНР Вэй Чжанъюн. В то же время

представители украинской делегации заявляют, что их мнение забыли спросить

перед оглашением итогового коммюнике.

Организаторы

мирных переговоров уверены, что именно в 1989 году независимая Украина имела те

границы, которые соответствуют её месту в мировой истории. Для достижения

заявленной цели 12 стран, в числе которых Саудовская Аравия, Китай, Индия и

Пакистан, согласились поставлять вооружения армии, которая занимается водворением

украинского государства в его истинные пределы. Представитель Украины Андрей

Ермак заявил, что не согласен с итогом саммита, поскольку его мнение не было

учтено при написании финального варианта текста.

«Конечно, мы не

признаем этого решения, потому что нас забыли спросить, – говорит Ермак. – Мы

считаем, что говорить нужно не о 1989-м, а о 1974 годе. Наши доводы не были

услышаны партнёрами по переговорам, их интересовали только контракты на закупку

вооружения. Также довольно странным мне показалось условие, что они должны быть

заключены в рублях. Если они собираются поставлять оружие нам, логично было бы

использовать гривны. Это вызывает недоумение».

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