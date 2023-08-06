 

На саммите в Джидде предложили вернуть Украину в границы 1989 года

06.08.2023, 19:33, Разное
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Независимая
Украина должна располагаться в тех же границах, которые это государство имело в
1989 году – с таким заявлением выступили по итогам саммита в Джидде принц Мухаммед
бен Салман Аль Сауд и представитель КНР Вэй Чжанъюн. В то же время
представители украинской делегации заявляют, что их мнение забыли спросить
перед оглашением итогового коммюнике.

Организаторы
мирных переговоров уверены, что именно в 1989 году независимая Украина имела те
границы, которые соответствуют её месту в мировой истории. Для достижения
заявленной цели 12 стран, в числе которых Саудовская Аравия, Китай, Индия и
Пакистан, согласились поставлять вооружения армии, которая занимается водворением
украинского государства в его истинные пределы. Представитель Украины Андрей
Ермак заявил, что не согласен с итогом саммита, поскольку его мнение не было
учтено при написании финального варианта текста.

«Конечно, мы не
признаем этого решения, потому что нас забыли спросить, – говорит Ермак. – Мы
считаем, что говорить нужно не о 1989-м, а о 1974 годе. Наши доводы не были
услышаны партнёрами по переговорам, их интересовали только контракты на закупку
вооружения. Также довольно странным мне показалось условие, что они должны быть
заключены в рублях. Если они собираются поставлять оружие нам, логично было бы
использовать гривны. Это вызывает недоумение».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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