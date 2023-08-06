 

“Я счастлива”: Дарья Мороз показала главного мужчину

06.08.2023, 19:16, Новости дня
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39-летняя артистка дважды была замужем, но любви до гроба ни разу не вышло. Уступив Константина Богомолова Ксении Собчак, звезда так и остается свободной разведенкой. В отношениях Дарья Мороз хлебнула немало трудностей, поэтому сейчас наверняка живет в свое удовольствие.

Как бы то ни было, в ее жизни есть главный мужчина, который уж точно любит и не променяет на кого-то другого. Это папа. Режиссер Юрий Мороз с детства заботился о ней, пытался согреть своим родительским теплом после кончины матери.

На днях отец звезды представил свой новый проект, и Дарья Мороз непременно обрадовалась его новому достижению. “Как я счастлива за папу, у которого только что случилась премьера ЛУНАТИКИ на фестивале в Выборге”, — написала актриса в субботу в телеграм-канале.

Также звезда добавила к тексту черно-белое фото любимого родителя, где тот держит плакат с афишей кино. На снимке Юрий Мороз вышел без улыбки, но звездную дочку это не остановило, ведь он для нее главный мужчина.

Известно, что “Лунатики” — драма, а сюжет посвящен женщине, чей сын увлекся запрещенными веществами. Главную роль исполнила нынешняя жена режиссера Виктория Исакова.

Напомним, теплые отношения между отцами и детьми нередко встречаются в мире шоу-бизнеса. Так что Дарья Мороз лишь одна из многих счастливых дочерей. Например, недавно “Дни.ру” писали, как Алексей Панин находит с 16-летней дочерью точки соприкосновения.


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