 

“Распухшая”: дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

06.08.2023, 18:04, Новости дня
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Наследница популярного певца вся в заботах. Бизнес по пошиву брендовой одежды отнимает много времени. Поклонники уже устали ждать, когда 23-летняя Стефания сыграет свадьбу, родит, а Дмитрий Маликов станет дедом.

Сама по себе девушка не обделена вниманием, но со спутником жизни все никак не определится. Может, поэтому, вместо пеленок и распашонок, она пытается преподать себя в выгодном свете на улице в центре Москвы, да еще и под камерой.

Знаменитость опубликовала видео. Дочь Дмитрия Маликова взгромоздилась на клумбу с цветами на Большой Дмитровке ради специфического контента. Она надела розовый костюм, изображая из себя куклу Барби, и размахивала рукой, держа в руке бокал с жидкостью сомнительного содержания.

Таким образом она, видимо, пошла на поводу у моды: после выхода фильма “Барби”, девушки стали копировать внешность главной героини. Только вот Стефания снова столкнулась с критикой, когда подписчики застали ее на видео с бокалом. Прилетел камень и в огород отца. Дмитрий Маликов получил упрек в духе, что дочь совсем не такая, какой он ее представлял.

“Пчела покусала”, “Барби худышка! А тут просто распухшая, покусанная пчелами”? — отреагировали на пост недовольные пользователи Сети.

Но и без комплиментов тоже не обошлось. Фанаты отметили, что Стефания от природы красотка, и даже Барби ей уступает. Что ж, яблоко от яблони недалеко падает. Сам Дмитрий Маликов гены передал!


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