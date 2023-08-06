 

«Москвич-3» могут изъять из розничной продажи, чтобы повысить его статус

06.08.2023, 17:33, Разное
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Новейшую отечественную разработку – кроссовер «Москвич-3» – могут изъять из розничной продажи с целью стимулировать её популярность. Модель и так пользуется чрезвычайной популярностью у россиян, но «рассматриваются разные варианты по спасению спроса», пояснил производитель.

Россияне, одержимые новинкой, будут вынуждены покупать её после списания из госучреждений, а также отчитываться перед государственными органами, где взяли деньги на «Москвич». Дилерское обслуживание станет доступным только для государственных авто, а частники смогут рассчитывать на него исключительно по блату.

«Москвич» должен быть машиной-мечтой – такое будущее мы видели, когда возрождали легендарную марку, и такое обещание мы дали руководству страны, – поясняет источник в верхушке автозавода. – В обществе должно сформироваться чёткое понимание: это не европейские однообразные автомобили один стандартнее другого, это не американские переразмеренные чудища, это не китайский штампованный ширпотреб. «Москвич» – настоящий эксклюзив для тех, кто чего-то добился в этой жизни».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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