Власти Ирака приказали блокировать Telegram из-за угроз национальной безопасности

По требованию местных властей, Министерство коммуникации Ирака объявило о блокировке популярного мессенджера Telegram в стране, что вызвало обеспокоенность вопросами безопасности и конфиденциальности данных граждан. Портал “Код Дурова” пишет об этой ситуации.

Представители Министерства коммуникации утверждают, что Telegram не предпринимал необходимых мер по защите персональных данных пользователей, что приводило к утечке информации третьим лицам. Ранее СМИ сообщали о случаях, когда конфиденциальные данные граждан Ирака оказывались в открытом доступе.

Правительство Ирака отмечает, что обращалось к администрации Telegram с просьбой о сотрудничестве в борьбе с незаконными платформами, распространяющими информацию, способную подорвать безопасность и общественный порядок в стране. Однако на запросы так и не последовало ответа со стороны Telegram.

Пока разработчики мессенджера, включая Павла Дурова, не прокомментировали ситуацию с блокировкой в Ираке.