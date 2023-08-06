Гепатолог Южнова назвала признаки рака печени

Рак печени, который занимает шестое место среди наиболее распространенных видов рака в мире, является серьезным заболеванием. Он возникает в результате неконтролируемого разрастания клеток в конусообразном органе, расположенном в верхней правой части живота. Обнаружить его в ранней стадии крайне важно, так как позднее обнаруженное состояние гораздо сложнее лечить.

Врач-гепатолог Алла Южнова подчеркивает, что многие пациенты не испытывают симптомов рака печени на ранних стадиях, но существуют тревожные сигналы, которые стоит знать. Среди признаков, на которые следует обратить внимание, врач указывает:

1. Необъяснимая потеря веса.

2. Потеря аппетита.

3. Боль в животе или дискомфорт, особенно в верхней правой части.

4. Вздутие или увеличение живота.

5. Желтуха (пожелтение кожи и глаз).

6. Усталость и слабость.

7. Тошнота и рвота.

8. Белый меловидный стул.

9. Темная моча.

Обычно симптомы рака печени становятся заметными по мере роста опухоли, нарушения функции печени или закупорки желчных протоков. Рак печени влияет на способность печени обрабатывать питательные вещества и токсины, что может привести к перечисленным выше проявлениям. Также он может вызвать блокировку желчных протоков, что приводит к накоплению желчи и проявлению желтухи.

Важно отметить, что указанные симптомы могут быть связаны с различными здоровыми проблемами, поэтому в случае их проявления следует обратиться к специалисту для проведения диагностики и выявления причины.