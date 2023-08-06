 

Нейросеть «Жириновский» возьмут за основу для новой версии ПО системы «Мёртвая рука»

06.08.2023, 15:33, Разное
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На закрытой площадке АСТ ГОЗ завершился тендер на разработку нового ПО для системы «Мёртвая рука».

Комиссия уже провела конкурсную процедуру и объявила победителя – им оказалось предложение под кодом №12.

Группа программистов предложила исполнить заказ за 14,9 млрд рублей (начальная цена – 14,92 млрд рублей), взяв за основу одну из бесплатных отечественных нейросетей – «Жириновский AI». Ранее эксперты по искусственному интеллекту предупреждали, что эта модель отличается излишней импульсивностью, недопустимой для любого программного обеспечения, тем более для военного.

– Однако если обратиться к биографии самого Владимира Вольфовича, мы увидим, что все его поступки, в отличие от слов, были довольно сдержанными и дальновидными, – поясняет источник. – Поэтому нет поводов беспокоиться из-за выбранных программных решений. Уже очень скоро это подтвердит практика.

Пока сложно однозначно сказать, какой продукт получится в итоге и насколько он удовлетворит требования военных. В любом случае ждать осталось недолго.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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