Нейросеть «Жириновский» возьмут за основу для новой версии ПО системы «Мёртвая рука»

На закрытой площадке АСТ ГОЗ завершился тендер на разработку нового ПО для системы «Мёртвая рука».

Комиссия уже провела конкурсную процедуру и объявила победителя – им оказалось предложение под кодом №12.

Группа программистов предложила исполнить заказ за 14,9 млрд рублей (начальная цена – 14,92 млрд рублей), взяв за основу одну из бесплатных отечественных нейросетей – «Жириновский AI». Ранее эксперты по искусственному интеллекту предупреждали, что эта модель отличается излишней импульсивностью, недопустимой для любого программного обеспечения, тем более для военного.

– Однако если обратиться к биографии самого Владимира Вольфовича, мы увидим, что все его поступки, в отличие от слов, были довольно сдержанными и дальновидными, – поясняет источник. – Поэтому нет поводов беспокоиться из-за выбранных программных решений. Уже очень скоро это подтвердит практика.

Пока сложно однозначно сказать, какой продукт получится в итоге и насколько он удовлетворит требования военных. В любом случае ждать осталось недолго.

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