 

“Сильнейший удар”: изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену

06.08.2023, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 5 августа, поп-звезда 90-х могла легко погибнуть в ДТП в Московской области. За считанные секунды жизнь прелестной дамы едва не оборвалась, когда в машину, где она сидела, врезалось другое авто. В момент столкновения Лада Дэнс находилась в салоне на заднем кресле, об этом заявил ее продюсер Сергей Пудовкин.

Представитель певицы рассказал, как она себя чувствует на текущем этапе реабилитации. Блондинка получила жуткие увечья: черепно-мозговую травму, травму бедра и множество ушибов. Теперь Лада Дэнс попросту не может встать в строй. Цена аварии — пауза в карьере.

Сейчас знаменитость слишком слаба, чтобы выступать перед публикой. Поэтому пока она оставляет сцену. Когда вернется — неизвестно. Ее перевели в частную клинику из государственной. Врачи осмотрели знаменитость и дали утешительный прогноз.

“Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка находится в сознании”, — поделился продюсер звезды. Он добавил, что после ДТП смог пообщаться с Ладой Дэнс.

Теперь певица окружена вниманием медиков, которые будут помогь ей восстанавливаться в ближайшее время. О выписке говорить еще рано. А пока Лада Дэнс копит силы для отложенных выступлений, ее представитель готовится к суду. Он планирует подать иск на транспортную компанию, которая организовала звезде перевозку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / “Я позор нашей семьи!”: Боярская признала себя никчемной

06.08 / Die Welt – Германия так и не выполнила свои обещания по военной помощи Украине

06.08 / NTD – ливийский фермер почти 40 лет хранил на виду статую, не зная о её ценности

06.08 / Собянин сообщил об отражении силами ПВО попытки прорыва беспилотника

06.08 / “Забыть нельзя” – прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого

06.08 / Какие арт-объекты можно увидеть на Московском урбанфоруме в “Лужниках”

06.08 / Илон Маск готов оплатить иски тем, кто пострадал от решений работодателей из-за своей активности в социальной сети X

06.08 / B страхе перед Россией немцы отказываются служить в бундесвере (Путинские мечты)

06.08 / Человекоподобные роботы — это уже обыденность, но она всё же немного пугает

06.08 / «Стихия не знает границ» — Европе не хватает ресурсов для борьбы с пожарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика