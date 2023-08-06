Die Welt – Германия так и не выполнила свои обещания по военной помощи Украине

Весной этого года канцлер Германии Олаф Шольц обязался предоставить Украине дополнительный пакет вооружения на €2,4 млрд, пишет Die Welt. Но по сей день из обещанного Киев так толком ничего и не получил. Ни одного БМП Marder, ни одной системы ПВО Iris-T, ни одной автоцистерны или тяжёлого танковоза. Единственное обещание, которое Берлин выполнил на 100%, — это поставка 11 тыс. сухих пайков и некоторой другой нелетальной техники.



AP

С начала боевых действий на Украине Киев не редко выражал недовольство позицией Берлина, который отказывался предоставлять ВСУ необходимую военную помощь, пишет Die Welt. Но в середине мая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц торжественно заявил, что с нерешительностью и медлительностью в этом вопросе покончено. Он пообещал представить Киеву вооружения на €2,4 млрд, что сделало бы Германию вторым по объёму предоставленной помощи союзником Украины в противостоянии с Россией. Но по сей день из обещанного украинцы так толком ничего и не получили, рассказывает немецкое издание.

Изначально планировалось, что в Киев прибудут необходимые для контрнаступления танки Leopard 1 в количестве 110 штук, 20 БМП Marder, 18 ЗСУ Gepard, а также дополнительные системы ПВО Iris-T и 26 350 артиллерийских снарядов. Также Берлин собирался предоставить нелетальную помощь в виде радиолокационных станций кругового обзора, автоцистерн, тяжёлых танковозов и сотен разведывательных беспилотников.

Но с середины мая Украина так и не получила ни одного БМП Marder, ни одной системы ПВО Iris-T, ни одной автоцистерны или тяжёлого танковоза. До неё дошли только 10 из 110 обещанных танков Leopard 1, одна радиолокационная станция кругового обзора, 12 (из 18) ЗСУ Gepard, а также всего 850 (из 26 350) артиллерийских снарядов. Единственное обещание, которое Берлин выполнил на 100%, — это поставка 11 тыс. сухих пайков, трёх систем обнаружения дронов и пяти металлических мостов для танкового мостоукладчика Biber.

Немецкая оппозиция раскритиковала такое положение дел, продолжает Die Welt. Член Христианско-социального союза Томас Эрндль обвинил Берлин в том, что он не осознаёт всю «серьёзность ситуации» и не способен нести ответственность за обеспечение безопасности Европы. Медлительность Германии раздражает и Украину. Ещё большую досаду вызывает то, что некоторые из своих обещаний ФРГ взяла назад. К примеру, изначально планировалось предоставить Киеву 5032 гранатомёта. Но с 12 июля эта позиция из пакета военной помощи просто исчезла, так и не получив пометку «поставлено». При этом ведомство канцлера отказывается каким-либо образом комментировать эту пропажу.

Схожим образом Берлин ведёт себя в вопросе поставок новейших боевых систем, например крылатых ракет Taurus. Несмотря на просьбы Украины, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что на данный момент возможность отправки Киеву такого вооружения не рассматривается. Против выступил и политик из Социально-демократической партии Германии Ральф Штегнер. По его словам, поставка таких дальнобойных ракет может привести к ударам по объектам в глубине российской территории и, соответственно, обострению конфликта, чего необходимо обязательно избежать.

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