 

NTD – ливийский фермер почти 40 лет хранил на виду статую, не зная о её ценности

06.08.2023, 15:15, Новости дня
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Копия бронзовой скульптуры капитолийской волчицы, хранящейся в Риме, долгое время считалась утраченной, однако по счастливому стечению обстоятельств реликвия сохранилась и её удалось найти. Как передаёт NTD, фермер купил скульптуру в 80-х годах и хранил её на самом видном месте — под деревом рядом с домом. Власти уверены: поклонник искусства не знал, что владеет государственной собственностью.

Эта бронзовая статуя до недавнего времени считалась утраченной. Но по счастливому стечению обстоятельств реликвия сохранилась — и её удалось найти. Это копия бронзовой скульптуры капитолийской волчицы, хранящейся в Риме.

Реплика также сделана из бронзы. Её в 30-х годах прошлого века установили в центре Бенгази. Тогда этот город был столицей итальянской колонии. Она занимала территорию восточной части современной Ливии.

В конце 70-х власть в Ливии захватил Муаммар Каддафи. Всё созданное колониалистами стали разрушать. Статую волчицы также убрали с пьедестала. Затем она пропала.

Ливийские власти нашли скульптуру по наводке. Кто-то сообщил, что видел её на ферме недалеко от Бенгази.

НАСИР АЛЬ-ХАРАРИ, сотрудник Управления древностей: Найденная скульптура восходит к мифологии римской эпохи и посвящена основанию Рима. Она известна как «Капитолийская волчица». В композицию входили скульптуры младенцев Ромула и Рема. Бенгазийская копия стояла недалеко от порта Бенгази.

Фермер Саид Мохаммед Бурабиде купил скульптуру в 80-х годах. Хранил её на самом видном месте — под деревом рядом с домом. Власти уверены: поклонник искусства не знал, что владеет государственной собственностью.

САИД МОХАММЕД БУРАБИДЕ, фермер: Я случайно увидел скульптуру у торговца металлоломом. Тот не хотел её хранить, поскольку это наследие колониального периода. А мне понравилась скульптура и качество работы, поэтому я её купил.

Саид без претензий отдал статую властям. Говорит, что рад даже больше чиновников, поскольку ему посчастливилось сохранить достояние своей страны. Теперь скульптуру будут реставрировать.

Дата выхода в эфир 04 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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