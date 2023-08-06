 

Мнение: О международном унижении Зеленского… Урок усвоит?

06.08.2023, 14:37, Разное
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В Саудовской Аравии сейчас идёт некое мероприятие с участием дипломатов из 40 стран мира в странном формате — то ли международной конференции, то ли неформальной встречи, хотя изначально её подавали в западных СМИ как «саммит». Цель заявлена благородная: общими усилиями как-то урегулировать «украинский кризис», с чем Запад за прошедшие полтора года окончательно облажался. Россию на эту тусовку показательно не позвали, поскольку по замыслу организаторов она рассматривалась как бенефис «мирного плана» Украины среди стран, сохраняющих нейтралитет в конфликте. А таких на сегодня большинство в мире. И всем им эта «священная война» Запада руками украинцев уже обрыдла донельзя.

Но вместо триумфа вышел конфуз.

Информация из курортной Джидды, где собрались дипломаты, — кстати, выбор нестоличного населённого пункта в качестве места для встречи тоже говорит о реальном статусе мероприятия, — пока противоречива. По версии западных СМИ, вроде бы возникло понимание о том, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН». Меж тем арабские агенства сообщают, что якобы решено обойтись вообще без декларации, поскольку встреча носит характер обмена мнениями.

Одно из них решительно высказал представитель Бразилии, советник президента страны Селсу Аморим. «Хотя #Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в этот процесс. Любые настоящие переговоры [о мирном урегулировании] должны включать все стороны». И этими словами не только щёлкнул по носу американские власти, потратившие огромные усилия по организации «встречи по Украине без России», но и отвесил дипломатическую оплеуху Владимиру Зеленскому, который много раз публично отказывался от переговоров со своим российским визави и тёзкой.

И кроме того, ещё одна попытка дипломатической изоляции России провалилось. Что также весьма унизительно для Украины и её руководства, демонстрирующего «ястребиную» позицию. Осталось посмотреть, как отнесутся в мире к «мирному плану Зеленского» те, кто предлагали свои альтернативные варианты решения конфликта.

Усвоит ли украинский лидер полученный урок?

Станет ли смотреть на некоторые вещи глобальней и шире?

Или так и останется местечковым «калифом на час», нужным только Западу и то на время?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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