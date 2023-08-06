 

МИД: земли, где живут потомки выпускников РУДН, являются неотъемлемой частью России

06.08.2023, 14:13, Разное
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По итогам саммита «Россия-Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге, МИД выпустил заявление, в котором предупредил о неотвратимости дружественных отношений со странами, граждан которых в своё время готовил университет Дружбы народов. На чёрном континенте живёт порядка 100 тысяч его выпускников.

В МИД подчеркнули, что регионы, где проживают эти люди, культурно и политически следует рассматривать, как неотъемлемую часть суверенных территорий российского государства.

«Эти люди в своё время уехали из Москвы, вооружённые надёжными знаниями о том, как принести процветание и счастье своим народам. Многие из них заняли высокие руководящие посты, а некоторые в результате демократического процесса единолично встали во главе своих государств на долгие десятилетия», – говорится в заявлении МИД.

Роль выпускников университета имени Патриса Лумумбы дипломаты сравнили с ролью таких просветителей, как Рене Декарт, Томас Джефферсон и Христофор
Колумб. Принеся свет цивилизации на свою родину, они таким образом сделали её
неотъемлемой частью русского мира, российских суверенных территорий и культурного пространства.

Ранее министр Лавров уже подчёркивал нерушимость российского-африканского братства.

«Вот люди в
Мали – они разве не наши? – рассуждал он. – Две руки, две ноги, все Толстого
в школе изучали. Нам не нужно от них открещиваться, наоборот, чем теснее будут
с ними взаимосвязи, тем лучше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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