МИД: земли, где живут потомки выпускников РУДН, являются неотъемлемой частью России

По итогам саммита «Россия-Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге, МИД выпустил заявление, в котором предупредил о неотвратимости дружественных отношений со странами, граждан которых в своё время готовил университет Дружбы народов. На чёрном континенте живёт порядка 100 тысяч его выпускников.

В МИД подчеркнули, что регионы, где проживают эти люди, культурно и политически следует рассматривать, как неотъемлемую часть суверенных территорий российского государства.

«Эти люди в своё время уехали из Москвы, вооружённые надёжными знаниями о том, как принести процветание и счастье своим народам. Многие из них заняли высокие руководящие посты, а некоторые в результате демократического процесса единолично встали во главе своих государств на долгие десятилетия», – говорится в заявлении МИД.

Роль выпускников университета имени Патриса Лумумбы дипломаты сравнили с ролью таких просветителей, как Рене Декарт, Томас Джефферсон и Христофор

Колумб. Принеся свет цивилизации на свою родину, они таким образом сделали её

неотъемлемой частью русского мира, российских суверенных территорий и культурного пространства.

Ранее министр Лавров уже подчёркивал нерушимость российского-африканского братства.

«Вот люди в

Мали – они разве не наши? – рассуждал он. – Две руки, две ноги, все Толстого

в школе изучали. Нам не нужно от них открещиваться, наоборот, чем теснее будут

с ними взаимосвязи, тем лучше».

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