Собянин сообщил об отражении силами ПВО попытки прорыва беспилотника

В воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. Пострадавших и разрушений нет.

“На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление рейсов, заявили в пресс-службе воздушной гавани. С 11:55 все ограничения на полеты сняты.

Попытка атаки беспилотников на столицу произошла в ночь на 1 августа. Повреждения получил фасад одной из башен комплекса “Москва-Сити”.