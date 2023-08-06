 

“Забыть нельзя”: прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого

06.08.2023, 14:10, Новости дня
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Очень тяжело, когда уходят близкие родные люди. Смерть, выпавшая на их долю, зверски и невыразимо ранит. Но когда приходится хоронить совсем юных учеников, ни чуточку не легче. Тренер Татьяна Тарасова проверила это на собственной шкуре, когда убили настоящего самородка, призера Олимпийских игр, 25-летнего казахстанца Дениса Тена.

В 2018-м чемпион попытался остановить грабителей, которые положили глаз на запчасти его авто, в итоге получил удар ножом и скончался вследствие обильного кровопролития. Гибель преуспевающего спортсмена тогда потрясла всю Россию, а Татьяна Тарасова была в шоке и глубоком трауре.

Спустя годы, тренер помянула мертвого воспитанника в разговоре с журналистами. У звезды спросили, как она относится к переходу фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. Умудренная опытом Татьяна Тарасова не стала осуждать и в чем-то винить девушку.

“Там у нее есть перспективы. Вы помните, что там был Денис Тен? Это же забыть нельзя”, — отметила женщина.

Напомним, сейчас мастер спорта СССР пытается облегчить свое состояние тяжелой болезни. Ранее ее настигла травма, из-за которой знаменитость практически прикована к инвалидной коляске. В отличие от многих, Татьяна Тарасова не концентрируется на личных бедах и порой даже призывает не обращать на них внимания. А вот чужое горе откликается ей на все 100%.


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