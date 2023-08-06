 

Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение

06.08.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшую субботу на экраны вышел юбилейный выпуск шоу “Поле чудес”. Неожиданно для себя зрители увидели на Первом канале Примадонну, которая крутила барабан и надеялась на победу. Причем Алла Пугачева все-таки одержала триумф, ведь галантный Леонид Якубович всячески ее поддерживал. Звезда по-простому называла его Леней, а он и в ус не дул, как эта дама еще покажет себя.

Но важно понимать, что съемки велись давным-давно. Памятный выпуск в честь 30-летия шоу “Поле чудес” состоял из архивных кадров, которые не стыдно транслировать по телевидению снова. В незапамятные времена Алла Пугачева участвовала в программе, и Леонид Якубович решил показать, как это было.

Стоя за барабаном, звезда отгадала букву “м”, а затем назвала слово “шахматы”. По традиции ведущий объявил ее победителем. “Вы можете выбрать все, что вам угодно на свои полторы тысячи очков”, — голосил Леонид Якубович. Расфуфыренная и довольная от того, что обошла в игре простых женщин, Примадонна решила взять “печечку”, то бишь микроволновку.

И тогда шоумен сделал певице заманчивое предложение, от которого сложно отказаться, — сыграть с ним в суперигру. В ответ на это Алла Пугачева аж скривилась. “Мне так печка нужна, не хочу, Лень!” — посмеиваясь, махнула рукой певица.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / “Он нуждается”: всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне

06.08 / Какие арт-объекты можно увидеть на Московском урбанфоруме в “Лужниках”

06.08 / Илон Маск готов оплатить иски тем, кто пострадал от решений работодателей из-за своей активности в социальной сети X

06.08 / B страхе перед Россией немцы отказываются служить в бундесвере (Путинские мечты)

06.08 / Человекоподобные роботы — это уже обыденность, но она всё же немного пугает

06.08 / «Стихия не знает границ» — Европе не хватает ресурсов для борьбы с пожарами

06.08 / Обозреватель Independent о перевороте в Нигере – РФ и Запад возвращаются к холодной войне

05.08 / Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове

05.08 / Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае

05.08 / Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика