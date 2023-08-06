 

“Он нуждается”: всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне

06.08.2023, 12:55, Новости дня
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Словно в одночасье его жизнь перевернулась с ног на голову. Из верного семьянина он превратился в изменщика, бросив Елену Степаненко после долгих лет брака. Треклятый развод оказался лишь началом конца, ведь Евгений Петросян взял в жены помощницу Татьяну Брухунову и стал с ней воспитывать крошку-сына Вагана.

Однако время не щадит никого. Ни свеженькая фаворитка в постели, ни дитя со статусом “сын” не принесли юмористу молодильное яблочко. Как бы ни пытался, ни надеялся комик оставаться на плаву, на восьмом десятке лет силы постепенно покидают его.

Недавно Евгений Петросян исчез из поля зрения российского зрителя. Выяснилось, 34-летняя супруга забрала его отдыхать на юга. Вдруг появилось фото, где артиста сняли с тейпированием коленных суставов.

Наконец, всплыла страшная правда о звездном пенсионере. Ее озвучил известный кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, здоровье звезды ввиду возраста под угрозой. Евгений Петросян рискует, проявляя чрезмерную для своего состояния активность.

“Он нуждается в обследовании”, — подчеркнул врач.


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