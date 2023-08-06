 

Мнение: России нужны цензура и репрессии?

06.08.2023, 12:15, Разное
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Философ, политолог, социолог и общественный деятель Александр Дугин написал большую статью под названием «России нужны цензура и репрессии».  Текст  опубликовало государственное «РИА «Новости».

Возможно, что воодушлевленный вниманием государственного агентства,  философ Дугин в своем Telegram-канале развил тезисы своей публикации. И доразвил до такой вот мысли:

«Тот, кто в России выступает против СВО, фактически воюет на стороне украинского нацизма и принимает участие в агрессии НАТО против нашей страны и нашего народа. То же самое верно и для тех, кто выступает против СВО и за пределом России, но там они еще могут ошибаться. Здесь же уже никакого шанса на то, что дело просто в ошибке и кто-то не разобрался, нет. Мы имеем дело с врагами, диверсантами и потенциальными террористами».


Отсюда

Нет ли в словах Дугина разжигания социальной розни по отношению к социальной группе «пацифисты»?  Или это уже госполитика? И совсем скоро «по требованиям трудящихся» в УК будет введена статья, предусматривающие сроки до 10 лет даже за молчание о СВО, а за отказ публично поддержать СВО, армию и президента  – и вовсе до 25 лет?

Источник: Ирек Муртазин


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