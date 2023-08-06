iXBT Games: Atomic Heart готовится к мультиплееру

Компания Mundfish, стоящая за созданием игры Atomic Heart, заявила о намерениях разработать мультиплеер для уже вышедшего проекта. Информацию об этом обнаружили журналисты издания iXBT Games.

Изначально, еще до выхода Atomic Heart, разработчики планировали внедрить многопользовательский режим, однако к релизу отказались от этой идеи. Тем не менее, свежая вакансия на сайте студии указывает на возвращение к первоначальному плану.

Компания Mundfish в настоящее время активно ищет опытного разработчика Unreal Engine с опытом работы над многопользовательскими проектами. В объявлении указывается, что преимуществом для соискателя будет опыт в разработке и оптимизации уже выпущенных онлайн-шутеров.

По информации из источников, студия планирует выпустить еще три DLC для Atomic Heart. Предполагается, что среди этих дополнений будет и онлайн-режим. Однако Mundfish пока не прокомментировала данную ситуацию.

Напомним, что второго августа состоялся релиз первого сюжетного дополнения к игре под названием «Инстинкт истребления», сюжет которого разворачивается после основной истории Atomic Heart.