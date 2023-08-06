 

«Зачем нам этот уголовник?» – Лукашенко отказался забирать Стрелкова в Белоруссию

06.08.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Лукашенко не собирается обсуждать с Владимиром Путиным уход Игоря Стрелкова в Белоруссию. Такое заявление белорусский лидер сделал на пресс-конференции.

Война в Украине– Хватит с меня этого гуманизма. Беларусь не богадельня и я не мать Тереза. Это международно признанный уголовник! Сбил самолёт, пошёл против власти. Зачем он нам? У нас тюрьма не резиновая, нужно место ещё и для своих оппозиционеров оставить, — заявил президент.

Лукашенко допустил, что готов принять Стрелкова, но только на коммерческой основе. Содержать иностранцев в тюрьме за счёт бюджета президенту запрещают совесть и народ.

– Ну даже если мы и посадим его у себя, то люди сильно возмутятся. Не каждому белорусу хватает денег на еду, а эта урка будет на халяву щёки наедать? Хотя если Путин готов оплатить его содержание, то пожалуйста! Месяц-два, но не больше. Потом снова деньги будут нужны, — добавил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: России нужны цензура и репрессии?

06.08 / iXBT Games: Atomic Heart готовится к мультиплееру

06.08 / Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

06.08 / Мнение: Из пушки на орбиту

06.08 / “Компания друзей ходит по борделям” – 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы

06.08 / Сколковский ковёр-самолёт был куплен на рынке в Ашхабаде

06.08 / Гепатолог Южнова назвала 7 продуктов для улучшения работы печени

06.08 / Вред от утренних смузи: фруктоза может стать ловушкой для фигуры

06.08 / Россия готова к запуску отрасли беспилотных авиационных систем, заявляет Андрей Белоусов

06.08 / Как спастись от жары: объяснил врач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика