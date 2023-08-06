«Зачем нам этот уголовник?» – Лукашенко отказался забирать Стрелкова в Белоруссию

Александр Лукашенко не собирается обсуждать с Владимиром Путиным уход Игоря Стрелкова в Белоруссию. Такое заявление белорусский лидер сделал на пресс-конференции.

– Хватит с меня этого гуманизма. Беларусь не богадельня и я не мать Тереза. Это международно признанный уголовник! Сбил самолёт, пошёл против власти. Зачем он нам? У нас тюрьма не резиновая, нужно место ещё и для своих оппозиционеров оставить, — заявил президент.

Лукашенко допустил, что готов принять Стрелкова, но только на коммерческой основе. Содержать иностранцев в тюрьме за счёт бюджета президенту запрещают совесть и народ.

– Ну даже если мы и посадим его у себя, то люди сильно возмутятся. Не каждому белорусу хватает денег на еду, а эта урка будет на халяву щёки наедать? Хотя если Путин готов оплатить его содержание, то пожалуйста! Месяц-два, но не больше. Потом снова деньги будут нужны, — добавил Лукашенко.

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