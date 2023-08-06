Мнение: Из пушки на орбиту

Романтические шестидесятые! Вскоре после полёта Гагарина канадский инженер Джеральд Булл разработал пушку, способную вывести небольшой спутник на орбиту Земли. В теории стрелять спутниками из пушки гораздо дешевле, чем строить ракеты, особенно если надо отправить в космос тяжёлый груз. На испытаниях промежуточная версия пушки забрасывала снаряды на высоту в 40 километров, так что до низкой околоземной орбиты — 160 километров — дойти было совершенно реально.

К сожалению, проект закрыли — вероятно по той причине, что гигантские пушки, в отличие от ракет, не имеют столь важного военного значения. Дальше Джеральд Булл долго искал финансирование, и в итоге нашёл его в Ираке. К сожалению, новую версию гигантской пушки он соорудить не успел, так как был убит неизвестными. По сообщению знаменитого британского журналиста Гордона Томаса, убить инженера приказал премьер-министр Израиля Ицхак Шамир (ссылка).

Так вот, сейчас проект суперпушки получил второе дыхание. Стартап Лонгшот собирается построить бетонную пушку длиной в 10 километров, которая будет разгонять снаряд достаточно плавно, чтобы он не разрушал ствол. Конструкция позволит снизить стоимость вывода грузов в космос в 1000 раз, что позволит человечеству строить действительно большие корабли для освоения Солнечной системы (ссылка 1, ссылка 2).

Человек, понятно, пушечное ускорение не выдержит, а вот материалы для корабля — стальные листы обшивки, топливо, хорошо упакованные детали для корабельного оборудования — вполне.

Возможно, вы спросите, что нам может понадобиться в космосе. Ответов три.

Во-первых, это интересно, и лично я даже готов платить дополнительный 1% налогов, чтобы он шёл на подобные проекты.

Во-вторых, ресурсы Земли обильны, но не бесконечны, и даже в перспективе 50 лет многие из них будут изрядно опустошены. Доступ к недрам других небесных тел — астероидов, например — может решить гипотетическую проблему истощения земных месторождений.

В-третьих, далеко не факт, что Земля так и останется безопасным местом. Вот, к примеру, свежая новость: Сэм Олтман, создатель умного робота ЧатЖПТ и один из инвесторов в космическую пушку Лонгшот, запустил очень странный проект, в ходе которого пользователям раздают криптовалюту в обмен на добровольное сканирование сетчатки глаза (ссылка). Предприниматель развернул тысячи пунктов сканирования в 35 городах в 20 странах мира, и сканирование прошли уже более двух миллионов человек.

Лично я не понимаю, зачем хозяину самого умного в мире робота потребовалось сканировать такое обилие человеческих глаз. Пожалуй, если напрячься, можно придумать какую-нибудь невинную версию, однако если бы я управлял человечеством, я бы решил, что сейчас самое время подстраховаться — распространить нашу цивилизацию по разным планетам, а если получится, то и по разным звёздным системам.