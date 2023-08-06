 

Илон Маск готов оплатить иски тем, кто пострадал от решений работодателей из-за своей активности в социальной сети X

06.08.2023, 10:34, Новости дня
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Знаменитый американский предприниматель Илон Маск объявил о своем намерении оплатить судебные иски для людей, которые оказались несправедливо пострадавшими от действий своих работодателей из-за публикаций и лайков в социальной сети X (предыдущий Twitter). О своем решении он рассказал в своем аккаунте на платформе X.

“Если ваш работодатель обратился к вам несправедливо из-за ваших активностей на этой платформе, будь то публикации или лайки, мы возьмем на себя оплату судебных издержек”, – написал Маск.

Он также подчеркнул, что не устанавливает никаких ограничений по суммам, указанным в счетах.

Ранее Илон Маск уже анонсировал намерение встретиться с главой компании Apple, Тимом Куком, с целью добиться изменений в размерах комиссий за транзакции в приложениях, доступных через цифровой магазин App Store.

Маск планирует убедить Apple пересмотреть соглашение таким образом, чтобы компания взимала всего лишь 30% от общей суммы средств, оставшихся в распоряжении самой платформы Twitter.


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