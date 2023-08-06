 

“Компания друзей ходит по борделям” – 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы

06.08.2023, 10:20, Разное
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Получив девять классов образования, наследница звезды Лидия Чистякова сочла, что уже взрослая. Ей надоело сидеть за партой, поэтому она решила отложить учебу на неопределенный срок. Ранее певица Глюкоза разрешила дочери и волосы в яркие цвета красить, и формально сменить имя на неоднозначное “Рэй”. Теперь юная особа замахнулась на перемены посерьезнее.

Между тем 16-летняя Лидия старается укрепиться в шоу-бизнесе, пробует себя в кино и выпускает песни. Похоже, дочь Глюкозы искренне верит в свой талант. Увы, многие из тех, кто слышал о ней, иначе как ребенка известной артистки ее не запомнил. Остается лишь надеяться, что все впереди!

Пока ровесники готовятся к 1 сентября, дочь певицы Глюкозы в отрыве от школы. В личном телеграм-канале она показывает свою шальную молодость и рассказывает о ней. Недавно выяснилось, что Лидия Чистякова увлеклась японским мультфильмом, в котором персонажи заняты беспорядочными половыми связями. Любопытно, а мама Глюкоза знает?

“Хочу вам очень посоветовать аниме “Межрассовые рецензенты”. История в том, что компания друзей ходит по борделям с разными рассами и пишут рецензии. Легенькое, интересное, смешное. Прям супер для того, чтобы провести вечерок…” — написала дочь певицы Глюкозы.


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