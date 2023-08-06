Сколковский ковёр-самолёт был куплен на рынке в Ашхабаде

В мае этого года журнал Science вышел с материалом о сенсационном изобретении российских учёных из фонда «Сколково» – на международной выставке посетителям был представлен ковёр-самолёт, обладавший свойствами левитации.

Корреспондент американского издания был поражён увиденным. На летающий ковёр сел человек и перемещался в пространстве, будто в старинных сказках. Ему удалось преодолеть так 20 метров, а затем мягко приземлиться. Создатель уникального изобретения заверил гостей презентации, что они видят прототип, а в будущем на ковре можно будет перемещаться на расстояния в сотни километров. При этом аппарат не требует специальных взлётно-посадочных полос или площадок. В транспортное средство пообещали со временем добавить навигацию и автопилот.

Однако в июле в редакцию Science пришло электронное письмо от доктора физических наук Ашхабадского университета Шекера Мухтарова. Он сообщил, что подобные ковры можно легко купить на любом рынке столицы и других городов Туркменистана. Для убедительности учёный показал видеоролик, в котором он использует такой ковёр для сбора урожая с фруктовых деревьев в своём саду. Мухтаров выразил недоумение из-за «раздутой сенсации» и призвал западное научное сообщество активнее сотрудничать с Центральной Азией.

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