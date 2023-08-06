 

Гепатолог Южнова назвала 7 продуктов для улучшения работы печени

06.08.2023, 9:15, Разное
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Печени приходится многое терпеть, потому что она очищает организм от токсинов. Тем важнее укрепить их осознанным питанием.

Детоксикационная фабрика тела делает много работы каждый день, но люди продолжают нагружать ее алкоголем и никотином, сахаром и лекарствами.

«Помимо детоксикации, печень также необходима для других метаболических функций, таких как выработка желчи, которая необходима для расщепления жиров и белков, а также для усвоения питательных веществ», — говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Полезен для здоровья печени грейпфрут. Богатый антиоксидантами, он способствует очищению печени, способствуя ее регенерации и улучшению ее функции.

Аллицин, соединения селена и серы входят в число активных ингредиентов, которые делают чеснок другом печени. Он активирует ферменты печени, способствуя процессу детоксикации.

Печень тесно связана с жировым обменом и сама может стать слишком толстой. Зеленый чай с его антиоксидантами помогает бороться, растворять и устранять эти жировые отложения.

Чечевица улучшает здоровье печени благодаря своему активному ингредиенту аргинину, который, в частности, способствует выведению токсина аммиака и тем самым защищает функцию мозга и физическую форму.

Брокколи, брюссельская капуста, краснокочанная капуста и все другие представители семейства крестоцветных обладают интенсивным очищающим действием и способны нейтрализовать токсины.

Благодаря высокому содержанию воды и трипептида глутатиона помидоры обладают дезинтоксикационным действием и, таким образом, поддерживают работу печени.

Лимоны содержат много витамина С, а употребление горячего лимонного сока первым делом с утра повышает функцию желчи и активность кишечника.


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