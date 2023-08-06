Вред от утренних смузи: фруктоза может стать ловушкой для фигуры

Многие предпочитают начать свой день с вкусного смузи, однако исследователи предостерегают: этот напиток не всегда полезен, особенно если употреблять его на завтрак. Согласно мнению врачей, смузи, хоть и богатый источник витаминов, скрывает подвох, способный навредить фигуре.

Составлять свой смузи дома или приобретать его в кафе – дело привычное и удобное. Смузи, как никакой другой напиток, удовлетворяет запросы быстрого питания: его легко приготовить, он разнообразен во вкусах, а также удобен для употребления в дороге.

Смузи остается предпочтительным выбором для многих, однако врачи делают акцент на ограничениях. Врач-диетолог Василиса Пономарева обратила внимание, что злоупотребление смузи, особенно в роли замены завтрака, может привести к нежелательным последствиям. Фруктовые соки из-за высокого содержания сахара могут способствовать набору лишних килограммов.

Хотя смузи считается полезным продуктом, богатым витаминами, следует помнить, что он также содержит значительное количество фруктозы. По словам экспертов, потребление смузи, богатого фруктами, может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Этот быстрый подъем энергии сменяется быстрым спадом, что может повлиять на общее состояние организма.

Дополнительные проблемы могут возникнуть, если потреблять холодное смузи натощак. Холодные напитки могут вызвать раздражение желудка и замедлить пищеварение, что в свою очередь способствует появлению дискомфорта и вздутия.

Таким образом, утренние смузи, несмотря на свою популярность и полезные свойства, могут скрыть в себе некоторые нюансы, требующие осторожности со стороны потребителей.