 

Россия готова к запуску отрасли беспилотных авиационных систем, заявляет Андрей Белоусов

06.08.2023, 9:15, Разное
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На интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выступил с заявлением о готовности страны к развитию новой отрасли – беспилотных авиационных систем. Согласно сообщению ТАСС, Белоусов подчеркнул, что РФ продемонстрировала свою готовность к этому событию через масштабные усилия на этапе создания образцов, прототипов и демонстраторов. Он отметил, что линейка беспилотных авиационных систем в стране практически полна.

Основной целью интенсива «Архипелаг-2023» является обеспечение роста критически важных и перспективных технологий для России. В рамках этого мероприятия уже состоялись соревнования по 100 дисциплинам, посвященные беспилотной авиации. Этот проектно-образовательный интенсив позволил стране продвинуться в создании новой системы подавления дронов.

Интенсив «Архипелаг-2023» продолжает привлекать внимание специалистов и общественности, и является важным шагом в развитии инновационных технологий, которые могут существенно повлиять на будущее авиационной промышленности России.


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