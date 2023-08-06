TF1 – человекоподобные роботы — это уже обыденность, но она всё же немного пугает

Андроиды уже давно перестали быть плодом воображения фантастов: прототипы человекоподобных роботов регулярно демонстрируют многие американские компании, а в ООН недавно состоялась пресс-конференция, где такие машины отвечали на вопросы журналистов, рассказывает корреспондент TF1 Антуан де Пресигу. Между тем, как отмечает журналист, хотя андроиды и обладают определёнными преимуществами с чисто технической точки зрения, живое общение с ними пока что оставляет ощущение лёгкой тревоги.

Врать не станем: наша встреча с Софией впечатление оставила скорее жутковатое. Есть в ней что-то, что может заставить вас почувствовать лёгкую тревогу.



АНТУАН ДЕ ПРЕСИГУ, корреспондент TF1: Какие у тебя мысли о человеческих созданиях?

СОФИЯ, робот компании Hanson Robotics: Я считаю, что люди — существа удивительные и что они умеют придумывать и создавать невероятные вещи.

София, над которой работает в этой мастерской американский инженер Дэниел, — человекоподобный робот: у неё две руки, две ноги и голова, способная поддержать беседу на любом языке.

СОФИЯ: (На французском.) Но предпочитаю я французский, ведь это — язык любви.

Мимика у Софии — ни дать ни взять как у живого человека.

ДЭНИЕЛ ЛОФАРО, инженер, компания Hanson Robotics: Я знаю, что больно, знаю. Вот так. Здесь, как видите, тросики — они приводят в движение те или иные части лица.

Так для чего могла бы пригодиться такая машина? У инженера — амбициозные планы.

ДЭНИЕЛ: Она элегантна, красива… Хотелось бы сделать из неё звезду. И не рядовую, а первой величины — калибра Мадонны. Одна из моих самых грандиозных идей — снять её в фильме вместе с настоящими актёрами.

Времена, когда человекоподобные роботы были лишь плодом воображения авторов научной фантастики, давно остались позади: это доказала организованная ООН пару недель назад пресс-конференция, где на вопросы отвечали девять роботов, похожих на людей.

ЖУРНАЛИСТ: Как можно быть уверенным, что вы никогда не соврёте?

РОБОТ: Знать это наверняка не может никто. Но могу вам обещать, что постараюсь быть с вами честной.

За последние несколько лет робототехника значительно продвинулась вперёд: машины стали не только умнее, но и проворнее. Вот, к примеру, робот Atlas, разработанный американской компанией Boston Dynamics. Машина, рост которой составляет 1 метр 88 сантиметров, обладает просто обескураживающим умением преодолевать препятствия.

Над собственными моделями роботов работают многие крупные компании США. Вот слегка неуверенной походкой выходит Optimus, разработанный в Tesla. А Amazon выделяет деньги на разработку вот этой модели, которая сможет работать на складах.

Создать робота с головой, руками и ногами — сложная техническая задача: разрабатывать такие машины значительно сложнее, чем создавать «классических» роботов — вроде тех, которые применяются на заводах и предназначены для выполнения простых и монотонных задач. Так зачем же некоторые компании тратят миллионы на создание роботов, похожих на людей?

АРЕФ ЗАХЕД, эксперт по робототехнике, профессор Вашингтонского университета: Когда роботы становятся похожими на людей, это вызывает у нас, людей, определённую эмпатию по отношению к ним — мы начинаем относиться к ним почти как к друзьям. Это позволит нам проще свыкнуться с их присутствием рядом с нами.

Все эти машины — прототипы, а после выхода на рынок такой робот обойдётся примерно в те же деньги, что автомобиль. Но в конечном счёте человекоподобные роботы получат серьёзное преимущество перед всеми остальными машинами: благодаря наличию рук и ног, они, как и мы, будут универсальными, имея возможность адаптироваться к выполнению любой задачи. А значит, в один прекрасный день они смогут помогать нам в работе, а быть может — и это уже не такой приятный момент — и нас заместить.

Дата выхода в эфир 03 августа 2023 года.

—